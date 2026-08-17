Llegan hasta en muletas a examen de control UNAM: ‘Que no se queden los tramposos’, piden estudiantes

Aspirantes realizaron el examen de control presencial de la UNAM en el Palacio de los Deportes.

Con un pie enyesado y apoyado en un par de muletas, David avanzó poco a poco entre los cientos de aspirantes para entrar al Palacio de los Deportes y realizar el examen de control de la UNAM. No fue el único que llegó dispuesto a todo; este 17 de agosto, miles de jóvenes se juegan uno de los pocos lugares que ofrece la UNAM para estudiar.

Este lunes inició la primera ronda para presentar un examen de control que les asegurará una segunda oportunidad, tras las presuntas trampas hechas por algunos estudiantes en la prueba en línea.

Con su ficha en mano y una pluma, Valeria fue de las primeras en llegar. Estuvo fuera del recinto desde las 5:30 horas. Su prueba confirmaría su lugar para estudiar Medicina y, en general, este proceso es un filtro más para que “no se queden los tramposos”.

Segundas oportunidades y ‘limpiar’ proceso de admisión

Aspirantes calificaron la medida como “osada” y “rápida” para intentar ‘limpiar’ el proceso de admisión de la UNAM. Y también significó una segunda oportunidad para conseguir un lugar.

“Hay muchas irregularidades, se presentaron muchas estadísticas y que sea ese tipo de cosas, pues sí alarma un poquito ante el examen para la licenciatura”, dijo Marlón, quien buscó superar su primer puntaje para entrar a la carrera de Cirujano Dentista.

Diego, que aplicó su examen de control para entrar como Médico Cirujano, consideró que es una prueba de sus conocimientos y capacidades para “trabajar bajo presión y estrés”. Aunque no descarta que sea “injusto” para quienes fueron seleccionados en el examen anterior, algunos de ellos incluso intentaron defender su lugar a través de amparos.

UNAM debe regresar a exámenes presenciales, pero debe mejorar

Con una sonrisa y en busca de su papá, que la esperaba fuera del Palacio de los Deportes, Xianya, aspirante a la carrera de Biología, fue la primera en terminar el examen de control de la UNAM.

Comentó que a su parecer, la máxima casa de estudios debería volver al examen presencial; sin embargo, debe mejorar porque durante su prueba, ella y muchos otros de los aspirantes tuvieron problemas con el equipo proporcionado.

“La UNAM debería pensar en volver a lo presencial, pero en este caso usamos tablets, pero el equipo estaba deteriorado y no había una buena conexión a internet. A cada rato en el examen se oía el reinicio de las tablets”, compartió.

Las fallas en la conexión y los equipos provocaron que algunos de los aspirantes tuvieran complicaciones para iniciar la prueba. Según Xianya, había jóvenes que no pudieron iniciar su examen a las 9:00 horas, como estaba programado, sino una hora después.

“Yo tuve como tres veces fallas (…) pero otros de plano a la hora que llevaba ya el examen (…) sigue habiendo chavos que no han podido iniciar su examen debido a que están reinicie y reinicie y reinicie las tablets”, criticó.

Pese a los inconvenientes, aspirantes como Valeria, que presentó su examen para la carrera de Enfermería, confían en que las respuestas de su prueba se hayan guardado correctamente, pero en el peor de los casos “sinceramente sería una gran frustración” que por esta falla le costara su lugar.

Baja afluencia marca a las sedes foráneas para el examen de control de la UNAM

A diferencia de la nutrida asistencia registrada en el Palacio de los Deportes, las sedes foráneas reportaron una participación considerablemente menor. En Oaxaca, durante la primera ronda del segundo día, solo se presentaron 454 de los 700 aspirantes citados, ausencias que el propio rector Leonardo Lomelí reconoció durante una visita a esa sede.

En Tijuana, la última de las jornadas foráneas, la asistencia fue aún más baja: de 518 aspirantes registrados, apenas acudió el 32 por ciento al turno matutino, según confirmó el coordinador de sede Alex Sanpedro Pinto.