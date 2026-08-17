Examen de control de la UNAM en Tijuana tiene baja convocatoria: Solo la mitad de aspirantes acudió

La aplicación del examen de control presencial de la UNAM se llevó a cabo este domingo en Tijuana (FOTOS OMAR ROSETTE/CUARTOSCURO)

La aplicación del examen de control de la UNAM en Tijuana tuvo una baja presencia de aplicantes al registrarse solo la mitad de los 518 que estaban contemplados en la lista.

Fue en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia (ENID) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde hubo dos turnos para la ejecución de la evaluación.

¿Cómo fue el examen de control de la UNAM en Tijuana?

En la primera ronda, a las 10;00 horas, se tenían anotados 217 estudiantes, de los cuales tan solo 69 arribaron, mientras que para el turno de las 15:00 horas había 301 espacios, existiendo mayor afluencia, no obstante, el balance general preliminar de la jornada estima que fueron alrededor del 50% los que realizaron el examen.

“Se tiene un registro de 518 personas aspirantes que tramitaron su cita para realizar el examen en alguno de los dos turnos de esta sede de Tijuana, Baja California”, detalló Alexis San Pedro Pinto, coordinador de la jornada del examen de control de la UNAM en Tijuana.

Este último, añadió que esta evaluación digital sin conexión a internet consta con 120 reactivos y tres horas de duración, además de contar con supervisión presencial tras la situación de trampas masivas y uso de tecnología durante el primer examen aplicado.

Pedro Pinto refirió que en esta ocasión hubo varias versiones de la evaluación, mismas que fueron cargadas en tabletas de la UNAM y algunas proporcionadas por el Inegi.

Será a finales de agosto cuando se den a conocer los resultados de estas pruebas para ingresar a las distintas carreras que oferta la UNAM, esto a través de los medios oficiales de la máxima casa de estudios.

Guanajuato y Oaxaca ya tuvieron sus jornadas de examen de control de la UNAM, siendo mañana en la Ciudad de México cuando se presenten más aplicantes