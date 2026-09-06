Gran Premio de Italia 2026 HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’ Pérez?

'Checo' Pérez compite en el Gran Premio de Italia para la escudería Cadillac. (Foto: F1CadillacTeam)

Los motores están listos para el Gran Premio de Italia 2026, donde Sergio ‘Checo’ Pérez busca remontar posiciones con la escudería Cadillac y pelear por sus primeros puntos de la temporada de Fórmula 1.

La clasificación en el circuito de Monza dejó una parrilla modificada por varias sanciones. La principal fue para Oscar Piastri, de McLaren, quien recibió un castigo de tres posiciones por obstruir a Liam Lawson durante la Q2. Además, Kimi Antonelli, Alexander Albon y el propio Lawson fueron penalizados por cambios de componentes en sus monoplazas, por lo que arrancarán desde el fondo.

La gran sorpresa en la parrilla de salida del GP de Italia 2026 fue Pierre Gasly. El piloto francés llevó a Alpine hasta la pole position después de superar a George Russell en los últimos segundos de la Q3. Se trata de la primera pole de Gasly en la Fórmula 1.

“Gracias a mi equipo, hizo una máquina espectacular, estamos contentos, esto fue el inicio solamente. Esta es mi primera pole position, me sentí bien dentro del coche, es una buena nota lo que hice hoy”, dijo Gasly al término de la clasificación.

Pierre Gasly, de Alpine, consiguió su primera pole en la historia en la clasificación del GP de Italia. (Foto. EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO) (DANIEL DAL ZENNARO/EFE)

¿A qué hora es el GP de Italia 2026?

El Autodromo Nazionale Monza es conocido como el ‘Templo de la Velocidad’ por sus largas rectas y las altas velocidades que alcanzan los monoplazas. El circuito tiene una longitud de 5.793 kilómetros, programado a 53 vueltas.

La carrera del Gran Premio de Italia se lleva a cabo el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el GP de Italia de F1 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la carrera de Fórmula 1 mediante diferentes opciones de televisión y streaming.

La transmisión estará disponible a través de F1 TV, mientras que los suscriptores de Sky e Izzi también cuentan con la señal de la categoría. Además, Canal 5 y ViX transmiten la carrera de ‘Checo’ Pérez.

F1 TV: streaming.

streaming. Sky Sports: televisión de paga.

televisión de paga. Izzi: para suscriptores con el paquete que incluye la señal.

para suscriptores con el paquete que incluye la señal. Canal 5: transmisión gratuita.

transmisión gratuita. ViX Premium: requiere suscripción con costo.

Sergio 'Checo' Perez aseguró que Cadillac tiene oportunidad de competir con los Aston Martin en el GP de Italia 2026. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cómo quedó la parrilla de salida del GP de Italia 2026?

Pierre Gasly, de Alpine, partirá desde el primer lugar en el Gran Premio de Italia. Oscar Piastri había conseguido originalmente la tercera posición, pero recibió una sanción de tres lugares. El castigo permitió que Charles Leclerc y Lewis Hamilton avanzaran a la tercera y cuarta posición, respectivamente.

La parrilla de salida del Gran Premio de Italia 2026 quedó de la siguiente manera:

Pierre Gasly (Alpine) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (RB) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Liam Lawson (Red Bull)

Después de la clasificación, Sergio ‘Checo’ Pérez explicó que uno de los problemas que lo afectaron fue porque el nuevo alerón de baja carga aerodinámica no llegó a tiempo para ser instalado en su monoplaza.

“Sabíamos que sería un fin de semana complicado con la falta el alerón, pero nos fue mejor de lo esperado, en carrera será importante mantener un buen ritmo (...) Es muy temprano para adelantarnos a un resultado, ahora tenemos mucho trabajo, muchas cosas para mejorar, de aquí a fin de año veremos una progresión”.