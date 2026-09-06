¿Quién es Ulrich Siegmund, la cara de la ultraderecha en Alemania que muchos consideran un peligro?

Ulrich Siegmund, al centro, principal candidato y copresidente del grupo parlamentario estatal del partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) en Sajonia-Anhalt, celebra junto a Alice Weidel, presidenta federal y copresidenta del grupo parlamentario de AfD en el Parlamento federal, y Tino Chrupalla, presidente federal y copresidente del grupo parlamentario de AfD en el Parlamento federal, tras conocerse los primeros resultados en la fiesta electoral de AfD posterior a las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Magdeburgo, Alemania. (AP)

El nombre de Ulrich Siegmund recorre las primeras planas de todos los diarios del mundo. Su triunfo contundente en las elecciones estatales en Sajonia-Anhalt, bajo el cobijo del partido Alternativa para Alemania (AfD), es el mejor resultado de la ultraderecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y coloca al político de 35 años como el más reciente ‘outsider’ de la política que llegará al poder. ¿Quién es?

A su medio millón de seguidores en Instagram, Siegmund les ofrece vídeos de calidad profesional en los que, armado con una sonrisa radiante, va puerta por puerta pidiendo el voto o participa en excursiones grupales con motos ‘vintage’ que explotan la nostalgia por la extinta República Democrática Alemana (RDA).

“La simpatía que irradia este hombre la busca uno en vano en los otros partidos”, comenta un usuario sobre Siegmund, que en Tiktok tiene casi 750 mil seguidores, casi tantos como el canciller Friedrich Merz.

“El mejor político al que Alemania ha visto en años”, opinaba una usuaria debajo de una publicación en la que Siegmund reproduce, como motivo orgullo, la reciente portada del prestigioso semanario Der Spiegel, que le presenta como “El hombre más peligroso de Alemania”.

El AfD habría logrado durante esta jornada electoral un 44 por ciento de los votos, según la más reciente proyección elaborada sobre voto real por Infratest Dimap, lo que se traduciría en 39 escaños. Sin embargo, está por debajo de los 42 escaños con los que tendría una mayoría absoluta en el Parlamento regional.

Por detrás de AfD se encuentra la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 17.8 por ciento de apoyo, lo que se traduciría en unos 16 legisladores.

La victoria provocó el estallido de una protesta espontánea en Frankfurt de cerca de dos mil ciudadanos que exigieron declarar ilegal al AfD por su ideología neonazi.

Recuperar los buenos viejos tiempos

Nacido en 1990 poco después de que cayera el Muro de Berlín, Siegmund es mucho más joven que el habitante medio de Sajonia-Anhalt, de 48 años, pero promete “recuperar los buenos viejos tiempos” en un ‘Land’ castigado por problemas demográficos y estructurales y a la cabeza de Alemania en deuda pública per cápita.

Formado como técnico de comercio mayorista y exterior, abandonó pronto la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), en la que había militado a los 18 años, y fundó una empresa de ambientadores, antes de ser elegido diputado por AfD al Parlamento de Sajonia-Anhalt en 2016.

El carisma que despliega en actos públicos y redes sociales contrasta con la falta de desenvoltura y naturalidad que ha caracterizado hasta ahora a muchos líderes de AfD.

Revisionismo histórico y vínculos neonazis

Pese a haberse definido a sí mismo como un “tipo completamente normal”, varios de los más estrechos colaboradores de Siegmund proceden, según Der Spiegel, de la Juventud Alemana Leal a la Patria, una organización neonazi prohibida en 2009, y mantiene vínculos con el extremista Movimiento Identitario.

En 2023 participó en una polémica conferencia de extremistas de derechas en Potsdam en la que se discutieron planes para expulsar del país al mayor número posible de extranjeros y de alemanes con raíces extranjeras.

Públicamente, afirma que su objetivo -si logra formar Gobierno- es sólo deportar a los “ilegales” y a los delincuentes, aunque propugna clases aparte para niños refugiados y en sus vídeos expresa su rechazo “al minarete y al almuecín”.

Entre sus promesas se encuentran también sustituir las banderas LGBT+ de los edificios públicos por enseñas germanas y dejar de subvencionar “la cultura y el arte antialemanes”.

“Queremos volver a honrar nuestra propia historia, considerarla en su conjunto y volver a estar orgullosos de la historia alemana”, reclama.