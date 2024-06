Protesta en el Infonavit: Denuncian homofobia por líder sindical que destruyó bandera LGBT+

Personas de las poblaciones LGBT+ se encuentran manifestándose esta tarde de miércoles en las oficinas del Infonavit, en la Ciudad de México, luego de que ayer el líder sindical y su equipo rompieran una bandera arcoíris que fue colocada en la fachada en conmemoración del Mes del Orgullo 2024.

Las personas que acudieron a la explanada del Infonavit usaron engrapadoras y amarraron las partes de la bandera, que quedó rota luego de que personas la jalaran en un intento por quitarla del edificio pero solo lograran romperla.

En esta manifestación pacífica, las personas piden respeto pero también denuncian la desigualdad en el acceso a la vivienda digna en México.

Ahí, gritaban consignas como “Derechos iguales para todos los homosexuales”, “No a la homofobia”. En el video compartido por RacismoMX, que acompaña la manifestación, se observa que las personas quitan la bandera mexicana del asta bandera que se encuentra en la explanada del Infonavit y colocan la bandera del orgullo.

Estamos afuera del @Infonavit para recodarle al sindicato que no estamos pidiéndoles permiso, sino apoyando a las, los y les empleades LGBTIQ del Infonavit y recordando que esta institucion debe por ley ser incluyente.@carlosmartinezv @Alainwho @QueeremeMucho @housemagdalena_ pic.twitter.com/nOc2MJd8p0 — RacismoMX 🤚🏾 (@Racismo_MX) June 6, 2024

Luego de que se dieran a conocer imágenes el martes de la bandera rota y los videos donde Rafael Riva Palacio Pontones, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit (SNTI), explica que no se permite la colocación de banderas “que no sean la nacional” y que tampoco se hubiera permitido poner una bandera del América luego de que resultara bicampeón en semanas recientes.

Desde la cuenta del comité nacional del Sindicato, Riva Palacio Pontones llamó a los trabajadores del Infonavit a “no permitir tanto atropello”, en referencia a la colocación de la bandera LGBT+.

“NO es tema de discriminación, NO es tema de homofobia, NI de preferencias, es el NO permitir BANDERAS en el edificio Institucional que pertenecen a las y los trabajadores del INFONAVIT, la única que aceptamos es la BANDERA NACIONAL”, puntualizó el comité del Sindicato en su cuenta de X (antes Twitter).

El sindicato del Infonavit justificó que rompió la bandera LGBT+ del edificio porque no permite banderas que no sean la nacional. (X: @ComiteSnti)

Denuncian homofobia del líder sindical del Infonavit

Luego de los hechos del martes, activistas de las comunidades de la diversidad sexual llamaron a una protesta por la homofobia y la falta de vivienda para personas de las poblaciones LGBT+, en el Infonavit, este miércoles.

Si bien la concentración fue ahí desde la tarde, las personas ya han comenzado a caminar a las oficinas del Sindicato del Infonavit, que se encuentra a unas cuadras del edificio del instituto.

Pasadas las 18:00 horas, las y los manifestantes comenzaron a caminar a dicha sede para protestar y pedir respeto. Esta es una manifestación pacífica, donde las personas llevan algunas pancartas y banderas, de acuerdo con las imágenes de N+.

Zacatecas se solidariza tras acto de violencia simbólica en el Infonavit

Integrantes de colectivos LGBT+ se manifestaron la mañana de este miércoles frente a las instalaciones del Infonavit en Zacatecas, en protesta por los hechos ocurridos en las oficinas centrales de CDMX.

Paz Barrón Delgado, presidenta de la Colectiva Lésbico Feminista de Zacatecas, aseguró que es impensable que, si el Infonavit ha mostrado acciones afirmativas desde sus políticas a favor de la comunidad, sus trabajadores tengan estas conductas de odio.

“Es un acto brutal de violencia; no es solamente romper la bandera, es lo que simboliza nuestra bandera, básicamente es un atropello”, aseguró.

Infonavit Zacatecas Así fue la manifestación frente al Infonavit en Zacatecas. (Colectiva Lésbico Feminista de Zacatecas)

Los representantes de la comunidad LGBT+ ondearon banderas arcoíris frente a las instalaciones del instituto, en el marco de una protesta nacional.

Barrón delgado detalló que la institución ya se ha deslindado del hecho de lo que consideró un “acto de homofobia desbordado”, especialmente al venir de una figura de autoridad como es el líder sindical, Rafael Riva Palacio.

“Porque el líder sindical se atrevió a incitar al odio; es un mensaje de odio muy claro el que se dio desde la Ciudad de México y en Zacatecas reaccionamos de esta manera pacífica pero mostrando nuestra indignación y el agravio que tuvimos”.

Añadió que un acto así tiene que señalarse y castigarse; “ya se hizo una denuncia en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y ahorita se está buscando que se castigue este acto”.

¿Qué dijo el sindicato del Infonavit sobre el símbolo LGBT+?

En los videos publicados por el propio comité sindical el martes, se observa cómo este símbolo de las poblaciones LGBT+ es cortado con tijeras y arrancado a pedazos por algunas personas. Esta queda colgada y rota.

Rafael Riva Palacio Pontones, líder sindical, reiteró en un mensaje que fue grabado en la explanada de las oficinas que poner la bandera LGBT+ en el edificio es “un acto indigno” y la comparó con poner símbolos de equipos de futbol.

“Esto que están haciendo me parece que es indigno, porque pueden poner muy bien el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí, cuando ganó el América, hayan puesto un pendón del América por ser bicampeón. Que no me vengan con que es día de esto, día del otro”, dijo el líder del sindicato.

Ante estos hechos, el director general del Infonavit, quien es una persona de la comunidad LGBT+, apuntó que esto fue un acto de odio y homofobia, y explicó que si bien ya había habido desencuentros con el líder del sindicato, esta era la primera vez que ocurría algo así.

“El líder sindical de nuestra Institution Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la primera vez que llega a este punto. Hace unos días, el 17 de mayo, en el marco del día contra la discrimination contra la población LGBT. Hablaba del orgullo que es ser gay y poder dirigir una institución como el Infonavit (...) Seguiremos en la lucha, pero no dejaremos pasar esto, presentaremos las denuncias correspondientes en todas las instancias”.

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

El líder sindical de nuestra Institution @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la… pic.twitter.com/ssSuPmAkxs — Carlos Martínez V. 🏳️‍🌈 (@carlosmartinezv) June 4, 2024

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred CDMX) emitió un comunicado que la colocación de banderas de las personas sexodiversas en fachadas, son parte de las acciones de visibilidad, reconocimiento, solidaridad y apoyo de las poblaciones. Es un gesto simbólico “para hacer notar que el gobierno está del lado de los derechos humanos”.

“Este Consejo se pronuncia en contra de la violencia sucedida en los inmuebles del Infonavit, condena la actitud de linchamiento hacia un símbolo que representa a la diversidad y hace un llamado a las instituciones para impulsar la visibilización de las medidas de inclusión hacia las personas de la diversidad sexo-genérica”, puntualizó Copred CDMX.

PRONUNCIAMIENTO🏳️‍⚧️🏳️‍🌈

LA IMPORTANCIA DE VISIBILIZAR LA BANDERA DEL ORGULLO EN INMUEBLES Y ESPACIOS PÚBLICOS.

Hay una obligación constitucional de PROMOVER los dchos humanos, entre ellos, la igualdad y no discriminación de las disidencias sexogenéricas. @Infonavit @carlosmartinezv https://t.co/ZtwYYUXMRX — Geraldina González de la Vega🪶 (@Geraldina_GV) June 5, 2024

Con información de Isaías León / Corresponsal.