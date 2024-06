Mes del Orgullo 2024: Sindicato del Infonavit destruye bandera LGBT+ ‘porque es indigno’

Una bandera LGBT+ que se encontraba desplegada en el edificio principal del Infonavit, en la Ciudad de México, fue destruida por personas del sindicato de ese instituto, por orden del líder sindical Rafael Riva Palacio Pontones.

El Comité del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit (SNTI) señaló que la bandera, puesto debido a que en junio se conmemora el Mes del Orgullo LGBT+, fue retirada por instrucciones del arquitecto Riva Palacio Pontones y llamaron a los compañeros del sindicato a que “no permitamos tanto atropello”.

“NO es tema de discriminación, NO es tema de homofobia, NI de preferencias, es el NO permitir BANDERAS en el edificio Institucional que pertenecen a las y los trabajadores del INFONAVIT, la única que aceptamos es la BANDERA NACIONAL”, puntualiza el comité del Sindicato en su cuenta de X (antes Twitter).

En los videos publicados por el propio comité sindical se observa cómo este símbolo de las poblaciones LGBT+ es cortado con tijeras y arrancado a pedazos por algunas personas. Esta queda colgada y rota, y aún no hay videos donde se vea si se logró quitarla por completo.

El sindicato del Infonavit justificó que rompió la bandera LGBT+ del edificio porque no permite banderas que no sean la nacional. (X: @ComiteSnti)

Carlos Martínez, director general del Infonavit, consideró que este fue un acto de odio y homofobia.

“Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación. El líder sindical de nuestra Institution @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la primera vez que llega a este punto”, apuntó el directivo.

Y recordó que apenas en mayo se conmemoró el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. A esto se suma que todo junio es el Mes del Orgullo LGBTQ+.

“En el marco del día contra la discriminación contra la población LGBT hablaba del orgullo que es ser gay y poder dirigir una institución como el Infonavit”, apuntó Carlos Martínez.

“Seguiremos en la lucha, pero no dejaremos pasar esto, presentaremos las denuncias correspondientes en todas las instancias. Las banderas se levantarán de nuevo y cuantas veces sea necesario”, señaló.

Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación.

El líder sindical de nuestra Institution @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo. Después de 5 años, es la… pic.twitter.com/ssSuPmAkxs — Carlos Martínez V. 🏳️‍🌈 (@carlosmartinezv) June 4, 2024

En el video compartido por el director general del Infonavit, se escucha cómo Rafael Riva Palacio Pontones, líder sindical, reitera que poner la bandera LGBT+ en el edificio es “un acto indigno”.

“Esto que están haciendo me parece que es indigno, porque pueden poner muy bien el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí, cuando ganó el América, hayan puesto un pendón del América por ser bicampeón. Que no me vengan con que es día de esto, día del otro”, dijo el líder del Sindicato.

Y señaló que existe un reglamento y que esto no se va a permitir. También amenazó con que tantas veces como se ponga el símbolo LGBT+, se va a quitar de la misma manera.

Activistas y organizaciones de la Coalición Mexicana LGBTTTI+ condenaron los hechos y señalaron la violencia con la que el símbolo fue retirado.

“Esta acción solo demuestra un retroceso de una institución que ha pretendido ser aliada de la población LGBTTTI+, ante eso llamos al Infonavit a sancionar estos hechos”.