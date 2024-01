Comentarios de AMLO sobre Salma Luévano: ¿Qué significa malgenerizar y qué es la transfobia?

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el lunes el saludo que hizo a la diputada morenista Salma Luévano; no obstante, lo hizo de manera desafortunada pues se refirió a ella con una palabra masculina que no reconoce la identidad de género de la legisladora.

Esto ha sido criticado por organizaciones y activistas pues resulta un ataque a la dignidad de Luévano, quien es una mujer transgénero que forma parte del mismo partido político que el presidente.

Las personas trans y personas no binarias suelen ser objeto de prejuicios, son excluidas y discriminadas por sus identidades de género, que no corresponden con lo esperado socialmente. Esto genera entornos que impiden que las personas trans puedan gozar de sus derechos, señala el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Este Consejo destaca que es indispensable que sea reconocido el derecho de las personas trans a la identidad de género autopercibida, para que puedan vivir de manera libre, sobre todo en un contexto donde crecen los reportes de agresiones y violencia contra las mujeres trans (transfeminicidios).

¿Por qué el comentario que hizo el presidente es ‘misgender’?

La palabra misgender, que en español se ha traducido como malgenerizar, es utilizada para nombrar aquella violencia que atenta contra la identidad de género de las personas trans y no binarias.

Malgenerizar a una persona significa: “usar los pronombres incorrectos o palabras específicas de género para referirse o hablar de una persona, específicamente de una persona transgénero o una persona cuyo género no encaja con la corporalidad”, señala el Cambridge Dictionary.

Es decir, se hace una malgenerización contra una mujer trans al llamarla con palabras masculinas. Y viseversa, se hace misgender a un hombre trans al referirse a él con palabras femeninas.

Harvard señala como ejemplo este escenario: imagina que constantemente las personas se refieren a ti con palabras incorrectas, que no representan tu identidad. Tanto en persona, como por llamadas telefónicas y vía email, constantemente se te nombra con un nombre que no es tuyo y con pronombres que no corresponden con tu identidad. Esta experiencia te obliga a decidir si vale la pena pedir una corrección o no, o incluso si hacerlo puede ser peligroso. Toda esta situación vivida de manera constante por las personas trans puede ser abrumadora, cansada y desmoralizante.

“Cuando una persona es malgenerizada, se siente invalidada e ignorada. Cuando esto pasa diariamente, se convierte en una carga que puede impactar negativamente en la salud mental y en la habilidad para formar parte del mundo”, apunta la Harvard Medical School.

Las personas transgénero al igual que las personas cisgénero pueden ser malgenerizadas de manera accidental. Y el problema reside en que, por los estigmas sociales, las personas trans suelen sufrir esta malgenerización a propósito, como ataque transfobico, para invalidar.

Al respecto de esto, Harvard señala que si bien malgenerizar a una persona es algo que puede pasar en cualquier escenario, es importante disculparse con la persona, corregir la manera de referirse a ella e informarse.

¿Qué es la transfobia?

Para explicar qué es la transfobia, primero hay que dar un paso atrás para entender a qué se refiere la palabra transgénero y qué significa ser una persona trans.

Las personas transgénero son aquellas cuya identidad de género es distinta a la que típicamente se asocia con el sexo que le fue asignado al nacer, explica Human Rights Campaign. Algunas personas transicionan de un género a otro. En varios estados de México, entre ellos la Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca, existen leyes que permiten que las personas trans puedan corregir su género en las actas de nacimiento.

La transfobia es la discriminación específica que experimentan las personas trans por el simple hecho de vivir su identidad y expresión de género elegida. Negar la identidad de una mujer o un hombre trans, nombrándoles con nombres y pronombres no elegidos por ellas y ellos, es transfobia.

A su vez, la transfobia tiene raíces en el sexismo, que conforma creencias sobre qué es considerado masculino o femenino como categorías inamovibles, indica Amnistía Internacional citando a la teórica Julia Serrano. Además, la autora Jody Norton considera que la transfobia es también una extensión de la misoginia y de la homofobia.

López Obrador se disculpa con Salma Luévano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa este martes a Salma Luévano, luego de que se refiriera a ella con palabras que la malgenerizaban, en una declaración lanzada en una cuenta de TikTok.

“Quiero iniciar TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestido de mujer, yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse cualquier persona como se identifique”, comentó.

“Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad, entonces ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera”, agregó.

Desde redes sociales, Salma Luévano compartió que el presidente ya le había ofrecido una disculpa por malgenerizarla y apuntó que se trata de una declaración importantísima. Dijo que también ya ha solicitado una audiencia con el presidente y que está en espera de uan respuesta.

La Asamblea Consultiva de Conapred destacó que reconoce la disculpa pública expresada por AMLO, pero destacó que es importante fortalecer las medidas contra la transfobia.

Quienes integramos la Asamblea @A_consultiva de @CONAPRED lamentamos la declaración del Presidente al no reconocer la identidad de género de la dip. Salma.



Reconocemos la disculpa que expresó esta mañana, pero es importante fortalecer el combate a la transfobia todos los días. pic.twitter.com/8aJnPIM06x — Ricardo Baruch D. (@baruchdom) January 9, 2024

Activistas LGBT señalaron que las disculpas si bien son relevantes, no significan nada si no se crean políticas para contrarrestar la transfobia.