AMLO se disculpa con Salma Luévano tras comentario transfóbico

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este martes 9 de enero de 2024 desde Palacio Nacional, acompañado de miembros de su gabinete.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de hoy 9 de enero?

AMLO inaugura cuenta de TikTok con disculpa a Salma Luévano

López Obrador ofreció una disculpa a la diputada Salma Luévano, tras haberla llamado “señor vestido de mujer” durante su conferencia del lunes, y anunció que incluirá esta declaración en su recién lanzada cuenta de TikTok, en la que ya hay publicados cuatro videos.

“Quiero iniciar TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestido de mujer, yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse cualquier persona como se identifique”, comentó.

“Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad, entonces ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera”, agregó.

Durante su mañanera del lunes, el mandatario negó haber rechazado a Salma Luévano como afirmaron comunicadores y opositores el fin de semana; sin embargo, malgenerizó a la morenista al llamarla “señor”.

“Ayer López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. El hombre tiene sentimientos, ayer besé a muchos, ¿cómo no? Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos. ¿Por qué no voy a abrazar y besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual?”, reclamó.

El Movimiento por la Igualdad en México (MOVii) consideró “inaceptables” las declaraciones del mandatario al argumentar que “representan un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos y reconocimiento de la diversidad sexual y de género en México”.

‘Mañanera’ de AMLO hoy 9 de enero en vivo