Dato de empleo en EU ‘empuja’ a Wall Street: ¿Cuánto ganan HOY sus indicadores?

Las negociaciones en Wall Street registran variaciones positivas a medida que los inversionistas asimilan una mayor creación de empleo de la anticipada para la economía estadounidense.

El Nasdaq presenta un alza de 1.24 por ciento, en los 26 mil 112.14 enteros. El S&P 500 gana 0.68 por ciento, en las 7 mil 387.70 unidades, mientras que el Dow Jones sube 0.15 por ciento y alcanza los 49 mil 667.13 puntos.

“La economía está mucho mejor de lo que han estado diciendo los agoreros. Hay muchos obstáculos, precios del petróleo más altos, inflación persistente y tipos de interés elevados durante un periodo prolongado, y sin embargo, el mercado laboral está creando empleos”, dijo a Bloomberg Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

Índices europeos registran caída frente a optimismo en Wall Street

De manera contraria operan los capitales europeos, que ubican al DAX de Alemania en los 24 mil 462.89 enteros, con una baja de 0.81 por ciento, seguido por el CAC 40 de Francia, que pierde 0.71 por ciento, en los 8 mil 144.11 puntos.

El IBEX 35 de España baja 0.41 por ciento, a 17 mil 983.60 enteros, y el FTSE 100 de Londres opera en las 10 mil 262.31 unidades, con una caída de 0.14 por ciento.

La apertura de las bolsas a nivel local muestra números verdes. En el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, el aumento es de 0.47 por ciento, en un nivel de 70 mil 346.22 enteros. Para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, el avance es de 0.43 por ciento, en los mil 407.23 puntos.

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo, los crudos marcadores reflejan movimientos mixtos. El West Texas Intermediate registra una baja de 0.63 por ciento, en los 95.28 dólares por barril, mientras que el referencial Brent sube 1.13 por ciento, alrededor de los 101.18 dólares por barril.