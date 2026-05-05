Mala suerte para Cuba: Buque ruso con 270 mil barriles de petróleo se queda varado en camino a la isla

El barco ruso se encuentra a la deriva a unos 1,600 kilómetros de Cuba.

Un petrolero que transportaba combustible ruso a Cuba parece haberse quedado a unos 1,600 kilómetros de la costa, lo que supone un nuevo golpe para la isla, que se enfrenta a su peor crisis de combustible en décadas.

El buque, un petrolero ruso sancionado llamado Universal, lleva a la deriva en el océano desde mediados de abril, cuando interrumpió el viaje que había comenzado en Rusia, según los movimientos de buques rastreados por Bloomberg. Transporta cerca de 270,000 barriles de diésel para la isla, según datos de la empresa de inteligencia marítima Vortexa.

La llegada del Universal es incierta, ya que muchos buques en el pasado se han desviado de Cuba por temor a ser capturados por las fuerzas navales estadounidenses en medio de un bloqueo energético casi total.

Este año, un único buque, el Anatoly Kolodkin, logró entregar petróleo, y solo después de obtener un indulto temporal de la administración Trump, que permitió el paso para ayudar a mitigar la crisis energética de la isla.

Aun así, Cuba necesita desesperadamente más petróleo para generar energía y abastecer el transporte. Rusia juró enviar otro cargamente después del envío del Anatoly Kolodkin, sin revelar los detalles de su llegada.

Mientras tanto, el gobierno cubano ha intensificado sus esfuerzos para reactivar la producción nacional de petróleo y reducir la dependencia de las importaciones.

El martes, la petrolera estatal anunció que reemplazó equipos que permitirían a dos de los pozos petroleros más grandes de Cuba aumentar la producción en un 30 por ciento, según un video publicado en X.

Cuba publica nueva ley de migración

Cuba publicó este martes su nueva ley de migración y extranjería que elimina por completo la necesidad de regresar cada dos años al país para no perder derechos ciudadanos, introduce nuevas categorías como residente inversor y permite el acceso a la ciudadanía a extranjeros establecidos durante largo tiempo en la isla.

La norma y sus reglamentaciones aparecieron en la Gaceta Oficial y deben entrar en vigor en 180 días, dijo el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la dirección de extranjería del Ministerio del Interior, en una conferencia.

Sin embargo, Méndez aclaró que se pondrá en vigor de inmediato una legislación específica que permitirá gestionar en los consulados una categoría migratoria llamada “inversor y de negocios” que permitirá a muchos cubanos de larga residencia en el extranjero o que fueron considerados emigrados o exiliados poder invertir en la isla y participar en empresas con respaldo jurídico.

Con información de AP