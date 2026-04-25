Energía solar vs. apagones en Cuba: Proyecto comunitario ofrece alternativa ante escasez de combustible

Energía solar desafía apagones en Cuba ante crisis por el bloqueo de Estados Unidos a la isla. (EFE)

Desde cocinar hasta cargar celulares o pequeños vehículos eléctricos, estos son los servicios que ofrece, en una pequeña comunidad de Villa Clara, en el centro de Cuba, una estación de energía fotovoltaica solidaria que impulsó un joven emprendedor local.

Ante los prolongados apagones diarios desde al menos el verano de 2024, esta iniciativa busca aliviar las dificultades para realizar tareas básicas como cocinar, comunicarse o trasladarse, situación que se agrava por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

“La construimos en apenas nueve días para poder solucionar el problema de la comunidad”, explica a EFE el director del Proyecto de Desarrollo Local (PDL), Julio Ernesto Gomate Morales, de 29 años.

La estación, completamente aislada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ofrece 12 horas diarias de servicio con 30 conectores dobles, respaldados por 60 kilovatios en paneles solares y 30 en baterías. Tiene capacidad para alimentar más de 50 equipos de forma simultánea.

En el lugar coinciden personas que recargan sus ciclomotores eléctricos con otras que preparan alimentos en una olla reina. Las cargas de triciclos eléctricos tienen costo, pero el uso de la instalación para recargar celulares o cocinar es gratuito para los pobladores.

Construyen centro de alimentación desde cero y con tecnología China

El objetivo de Gomate es ampliar el local en el futuro y convertirlo en una estación de repostaje solar para autos eléctricos, una ‘solinera’, para lo cual ya importan tecnología desde China.

La estación se ubica en un terreno donde antes existía una vivienda abandonada y en estado crítico. Empresas estatales aportaron maquinaria para su demolición y acondicionamiento. Gomate construyó el espacio desde cero.

El emprendedor inició como trabajador por cuenta propia y, dos años después, transformó su negocio en un Proyecto de Desarrollo Local, lo que le permitió mayor apertura y consolidar una relación con la comunidad.

Actualmente, el emprendimiento incluye, además de la estación de carga, un comercio de neumáticos, lubricantes y baterías para vehículos. También cuenta con tiendas y talleres de electrodomésticos en Villa Clara y proyecta abrir nuevos locales en La Habana y en provincias del oriente del país.

Al referirse a la crisis de combustibles en Cuba, señaló que la comercialización de neumáticos, uno de los servicios más demandados, se encuentra parcialmente detenida.

Utilizan el sol para mitigar los apagones en Cuba

La crisis energética, con apagones de hasta 20 horas diarias en gran parte del país y siete caídas nacionales del sistema eléctrico en año y medio, llevó al gobierno cubano y a particulares a apostar por la energía fotovoltaica.

Garantizar el suministro resulta clave para el sector privado emergente, con cerca de 10 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) desde su legalización en 2021, que abarcan desde panaderías hasta desarrolladores de software y comercios minoristas.

Solo en Villa Clara, un total de 185 entidades estatales y 214 actores privados instalaron paneles solares en meses recientes, con una potencia conjunta de aproximadamente 9.5 megavatios, según cifras oficiales.

En el Primer Estudio de Clima Empresarial para Mipymes Cubanas, publicado en 2025 por la empresa Auge, el 60 por ciento de los empresarios encuestados señaló que invirtió en paneles solares o plantas eléctricas.