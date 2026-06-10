Hugo Broos y Javier ‘Vasco’ Aguirre reviven su rivalidad: Se enfrentarán 40 años después de México 86

Javier Aguirre aseguró que su experiencia ante México en el Mundial de 1986 le sirivó para encargarar el partido inaugural del equipo sudafricano. [Fotografía. EFE, FIFA]

Ya nos estamos comiendo las uñas para que arranque el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Mundial. Este encuentro tendrá un ingrediente especial, ya que marcará un reencuentro muy particular entre Javier Aguirre y Hugo Broos, entrenadores de ambas selecciones.

Hace 40 años, ambos se enfrentaron como futbolistas en la Copa del Mundo de México 1986. El ‘Vasco’ Aguirre defendía los colores de la Selección Mexicana, mientras que Hugo Broos representaba a Bélgica.

En la conferencia previa al encuentro entre mexicanos y sudafricanos, Hugo Broos recordó la experiencia que vivió en México 86 y explicó que aquel antecedente fue clave para planear la preparación de los ‘Bafana Bafana’, principalmente por la altitud de la Ciudad de México.

“Fue una ventaja que hace 40 años tuve esa experiencia como jugador, así que supe inmediatamente lo que teníamos que hacer”, explicó el técnico belga al referirse a la decisión de realizar la concentración de Sudáfrica en Pachuca, Hidalgo.

Además, calificó aquella Copa del Mundo como “un bonito recuerdo”, aunque evitó profundizar sobre el duelo que sostuvo contra el actual entrenador mexicano.

Hugo Broos regresará a disputar un partido del Mundial en el Estadio Ciudad de México 40 años después ahora como entrenador. (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue el México vs. Bélgica que enfrentó a Hugo Broos y Javier Aguirre en el Mundial de 1986?

La historia entre Javier Aguirre y Hugo Broos en los Mundiales comenzó en la cancha del Estadio Azteca el 3 de junio de 1986.

México llegó al encuentro inaugural de su participación en el torneo con la responsabilidad de responder ante su afición, mientras que Bélgica buscaba sorprender en una Copa del Mundo que terminaría convirtiéndose en la mejor actuación de su historia.

En aquel encuentro, el cuadro azteca tomó ventaja gracias a un gol de Fernando Quirarte al minuto 24. Más tarde, Hugo Sánchez amplió la diferencia al 40′, aunque Erwin Vandenbergh acercó a los europeos en el marcador.

Javier Aguirre destacó como una de las piezas clave en el mediocampo mexicano, aportando intensidad y equilibrio durante todo el encuentro, mientras que Hugo Broos comandó la defensa belga a lo largo de los 90 minutos.

Aunque Bélgica debutó con una derrota aquel Mundial, el conjunto europeo logró recuperarse en los encuentros posteriores y avanzó hasta las semifinales, donde fue eliminado por la Argentina de Diego Maradona.

México, por su parte, firmó una destacada actuación al alcanzar los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Alemania Federal en una dramática tanda de penales. Desde entonces, el conjunto mexicano no ha logrado volver a ubicarse entre las ocho mejores selecciones en un Mundial.

¿Quién es Hugo Broos, el entrenador de Sudáfrica?

Hugo Henri Broos nació el 10 de abril de 1952 en Humbeek, Bélgica. Durante su carrera como futbolista, se desempeñó como defensa central y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del futbol belga de las décadas de 1970 y 1980.

La mayor parte de su trayectoria la desarrolló con el Anderlecht, club con el que conquistó múltiples títulos de liga y competiciones internacionales. También representó a la selección de Bélgica en más de 20 ocasiones.

Su participación en México 1986 marcó el punto más alto de su carrera como seleccionado nacional. Aunque únicamente fue titular en algunos encuentros del torneo, formó parte del plantel que alcanzó las semifinales.

Tras retirarse como futbolista, inició una extensa carrera en los banquillos que lo llevó a dirigir equipos belgas como Anderlecht, Club Brujas, Genk y Zulte Waregem.

Posteriormente, Hugo Broos emigró al futbol africano, donde alcanzó sus mayores éxitos como entrenador. Su logro más importante llegó al frente de Camerún, selección con la que conquistó la Copa Africana de Naciones de 2017 tras derrotar a Egipto en la final.

En 2021, asumió la dirección técnica de Sudáfrica, cuando la selección atravesaba una etapa complicada y acumulaba varios años lejos de los grandes escenarios internacionales.

Desde su llegada impulsó una renovación profunda basada en futbolistas de la liga local y logró devolver la competitividad a los ‘Bafana Bafana’.

El proyecto alcanzó su mayor recompensa con la clasificación al Mundial de 2026, torneo que significó el regreso de Sudáfrica a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Javier Aguirre Javier Aguirre vivirá su tercer mundial como director técnico de la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro] (Moisés Pablo Nava)

¿Qué dijo Hugo Broos previo al partido inaugural México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026?

En la conferencia de prensa previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica, Hugo Broos reconoció la dificultad que representará para su equipo enfrentar al conjunto anfitrión en la cancha del Estadio Ciudad de México.

El entrenador considera a México como el rival más fuerte del Grupo A del Mundial 2026 y resaltó tanto la calidad de su plantel como la ventaja que representa disputar los partidos ante más de 85 mil aficionados en las gradas.

“Los últimos 10 partidos de México, casi todos los ganó. Es un equipo que llega con mucha confianza, que ha mostrado regularidad en sus resultados y que además cuenta con jugadores de gran calidad en todas las líneas”, expresó el estratega belga.

De igual forma, pidió a sus jugadores concentrarse únicamente en el plan de partido y evitar que el ambiente del estadio influyera en su desempeño.

“Lo único que tengo que decirles a mis jugadores es que se concentren en el plan del partido. Eso es lo más importante. Esos 85 mil mexicanos no juegan, solo están gritando”, afirmó.

Hugo Broos reconoció que Sudáfrica necesitaría disputar uno de sus mejores encuentros para competir de tú a tú con el conjunto mexicano, aunque aseguró que su selección estaba lista para luchar por cada balón.

Asimismo, el estratega recordó el antecedente entre México y Sudáfrica en el Mundial de 2010, marcado por el golazo de Siphiwe Tshabalala. Sin embargo, aseguró que su equipo no necesita inspirarse en aquella jugada, ya que sus futbolistas cuentan con la motivación suficiente para afrontar el partido.

“No creo que el equipo necesite esa inspiración. Fue un gran momento para Sudáfrica hace mucho tiempo, pero ahora es 2026 y mañana jugamos el partido inaugural contra México. Así que creo que los chicos están lo suficientemente emocionados y motivados y no necesitan realmente ese gol de Tshabalala”.

Hugo Broos volverá al mismo escenario donde escribió uno de los primeros capítulos de su historia en la Copa del Mundo. Cuatro décadas después, tendrá la oportunidad de reencontrarse con Javier Aguirre y buscar la sorpresa frente a la Selección Mexicana en su propia casa.