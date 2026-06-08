México vs. Sudáfrica: Fecha, hora, posibles alineaciones y dónde ver partido inaugural del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está por terminar. La Selección Mexicana disputa el partido inaugural del torneo ante Sudáfrica, en un encuentro correspondiente al Grupo A que se juega en el Estadio Ciudad de México.

El equipo dirigido por el entrenador Javier Aguirre llega al debut después de cerrar su preparación con una goleada de 5-1 sobre Serbia en Toluca, mientras que los sudafricanos completan su adaptación en territorio mexicano tras instalar su campamento en Pachuca para preparar el compromiso.

El encuentro también reeditará el partido inaugural del Mundial de 2010, cuando ambas selecciones empataron 1-1 en Johannesburgo.

México vs. Sudáfrica: Horario y transmisión de la inauguración del Mundial 2026

El partido entre México y Sudáfrica se disputa el próximo jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, inmueble que alberga el arranque oficial de la Copa del Mundo.

Partido : México vs. Sudáfrica

: México vs. Sudáfrica Instancia : Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026

: Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026 Fecha : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 Hora : 13:00 horas (tiempo del centro de México)

: 13:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Ciudad de México

La transmisión oficial del partido estará disponible a través de:

Canal 5

TUDN

VIX

Las Estrellas

Nu9ve

Azteca 7

Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en tiempo real mediante El Financiero Deportes.

El encuentro será uno de los 13 partidos que albergará México durante el Mundial de 2026, torneo que por primera vez contará con 48 selecciones participantes, tres países anfitriones y 104 encuentros.

Javier Aguirre dirige su tercer Mundial. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo llega la Selección Mexicana a la Jornada 1 del Mundial?

La selección dirigida por Javier Aguirre afronta el inicio del torneo después de una preparación en la que acumuló resultados positivos. En lo que va de 2026, suma seis victorias y dos empates en ocho partidos amistosos, con 15 goles anotados y apenas dos recibidos.

Su ensayo más reciente fue el triunfo por 5-1 sobre Serbia en el Estadio Nemesio Diez. Aunque comenzó abajo en el marcador por un tanto de Petar Stanic, el Tri reaccionó con anotaciones de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, además de dos autogoles de Stefan Bukinac y Adem Avdic.

Tras ese encuentro, el ‘Vasco’ Aguirre destacó el estado del grupo después de casi dos años de trabajo. “Llevamos preparándonos hace 22 meses y creo que no fue fácil la elección de la lista final, hubo muchos contratiempos en el camino, pero venimos en ascenso, llegamos bien con buen ánimo, recuperamos jugadores y llegamos en buen punto”, afirmó el entrenador.

México también llega con una racha de ocho partidos sin derrota y tres victorias consecutivas. Además, el conjunto nacional busca dejar atrás la eliminación en fase de grupos sufrida en Qatar 2022, luego de haber avanzado a octavos de final en todos los Mundiales disputados entre Estados Unidos 1994 y Rusia 2018.

Para el debut, el cuerpo técnico ha trabajado aspectos ofensivos en los entrenamientos realizados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) al sur de la Ciudad de México. Delanteros y mediocampistas realizaron ejercicios de remate y circulación de balón, mientras los defensores enfocaron parte de las prácticas en jugadas a balón parado.

Otro factor que podría influir en el partido es la altura. El Estadio Ciudad de México se ubica a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, una condición que históricamente ha sido considerada una ventaja para el combinado mexicano.

México es cabeza del Grupo A en el Mundial 2026 (Foto: EFE).

Así llega Sudáfrica a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA

Los 'Bafana Bafana‘ llegaron a México días antes del inicio del torneo y establecieron su base de operaciones en Pachuca, ciudad ubicada a una altitud superior a la de la capital mexicana para buscar una adaptación rápida.

El seleccionador Hugo Broos explicó que la decisión responde a la necesidad de aclimatar a sus futbolistas para afrontar las condiciones que encontrarán en la capital.

Previo al encuentro inaugural, Sudáfrica disputó un amistoso ante Jamaica que terminó empatado 1-1. El equipo africano también realizó entrenamientos abiertos en el Estadio Hidalgo, donde recibió muestras de apoyo por parte de aficionados mexicanos.

“Gracias por estar aquí para recibir a los ‘Bafana Bafana’ en México. Gracias por su hospitalidad”, expresó Broos durante una actividad con seguidores.

El entrenador belga también reconoció las fortalezas del rival que enfrentará en el estreno mundialista. “No tengo un nombre en particular que me preocupe de México porque son muchos sus jugadores de calidad. Es un equipo muy completo e impetuoso en toda la cancha, algo que buscaremos equilibrar”, señaló.

Sudáfrica comparte el Grupo A con México, Corea del Sur y Chequia. Después del debut, enfrentará a los europeos el 18 de junio y cerrará la primera fase contra Corea del Sur el día 24.

Jugadores de la Selección de fútbol de Sudáfrica participan en un entrenamiento, en Pachuca, en el estado de Hidalgo (México). EFE/David Martínez Pelcastre

Posibles alineaciones de México vs. Sudáfrica

Con base en los ensayos realizados por el ‘Vasco’ Javier Aguirre, esta sería la alineación más probable de México para el encuentro inaugural:

Raúl ‘Tala’ Rangel

Jorge Sánchez o Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Uno de los jugadores a seguir será el delantero Raúl Jiménez, quien llega al Mundial con 45 goles con la Selección Nacional y se encuentra a una anotación de igualar a Jared Borgetti en el segundo puesto histórico de goleadores del Tri.

En el caso de Sudáfrica, esto es lo que podría mandar el entrenador Broos para la inauguración:

Ronwen Williams

Khuliso Mudau

Nkosinathi Sibisi

Mbekezeli Mbokazi

Aubrey Modiba

Teboho Mokoena

Sphephelo Sithole

Oswin Appollis

Themba Zwane

Relebohile Mofokeng

Lyle Foster

Inauguración del Mundial 2026: Horarios y artistas

Antes del silbatazo inicial se realizará la ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026.

La FIFA informó que el espectáculo comenzará a las 11:30 horas, es decir, una hora y media antes del inicio del partido entre México y Sudáfrica. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes para permitir el acceso de los aficionados.

Entre los artistas confirmados para la ceremonia destacan:

La FIFA confirmó que Shakira y Burna Boy interpretarán por primera vez ‘Dai Dai‘, una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

Shakira participará en la inauguración del Mundial 2026. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México vía Cuartoscuro.com).

Además del espectáculo musical, la inauguración se desarrollará bajo un operativo especial de seguridad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el arranque del torneo se realizará “en paz y tranquila” y que las autoridades buscarán garantizar el desarrollo normal de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Con información de EFE y AP.