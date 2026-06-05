‘Teníamos miedo’: Takefusa Kubo explica por qué Japón cambió su sede de entrenamiento en Monterrey

La estancia de Japón en Monterrey tiene como objetivo afinar detalles para su compromiso ante Túnez y facilitar la adaptación de los jugadores a las altas temperaturas. [Fotografía. Cuartoscuro, AP]

Tremendo “oso” protagonizó Tigres con las canchas destinadas para que la selección de Japón entrenara rumbo al Mundial 2026. Takefusa Kubo, una de las principales figuras del conjunto nipón, admitió que él y sus compañeros sintieron temor de lesionarse durante uno de sus primeros entrenamientos en Monterrey debido al mal estado de los terrenos de juego.

“El campo de ayer no estaba muy bien (Facultad de Medicina), estaba muy duro y había agujeros. Tuvimos que cambiar porque los jugadores tenían miedo a arrancar, a pelear por cada balón”, declaró el atacante japonés, campeón de la Copa del Rey con la Real Sociedad.

Tras el cambio de sede de entrenamiento, el seleccionado nipón reconoció que las condiciones del campo mejoraron.

“El campo de hoy está muy bien y hemos entrenado mucho mejor. Gracias a todos los que han colaborado para esto”, añadió Kubo tras la práctica realizada este 5 de junio en El Barrial, instalaciones de Rayados de Monterrey.

¿Por qué Japón cambió de sede de entrenamiento en Monterrey?

La selección japonesa llegó a Nuevo León con la intención de utilizar el Centro de Entrenamiento Tigres como base durante su preparación para la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, la cancha que le fue asignada no presentó las condiciones esperadas por la delegación nipona.

Ante esa situación, el equipo recurrió de manera temporal a la cancha de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde realizó una sesión de entrenamiento.

No obstante, los jugadores tampoco quedaron conformes con ese terreno de juego. Kubo reveló que el campo se encontraba duro y con diversos agujeros, situación que provocó preocupación entre los integrantes del plantel por el riesgo de sufrir una lesión a pocos días de iniciar su participación mundialista.

Tras varias conversaciones entre la Federación de Futbol de Japón y el Comité Organizador de Monterrey, ambas partes acordaron trasladar la concentración a El Barrial, el centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey.

Las instalaciones del conjunto regiomontano cumplen con los requisitos establecidos por la FIFA para albergar a selecciones participantes en la Copa del Mundo, por lo que Japón continuará ahí su preparación durante los próximos días.

Además del cambio de sede, Kubo señaló que el equipo busca adaptarse cuanto antes a las altas temperaturas que encontrará durante el torneo.

“El clima no va a cambiar de aquí a cuando empiece el Mundial. Así que cuanto antes nos acostumbremos a la temperatura y a este calor, mucho mejor”, afirmó.

¿Cuáles son los partidos de Japón en el Mundial 2026?

Japón forma parte del Grupo F del Mundial 2026 y disputará sus tres encuentros de la fase de grupos entre Texas y Nuevo León. Los partidos que disputarán los “Samuráis Azules” serán:

Japón vs. Países Bajos — Fecha: 14 de junio de 2026. Sede: Arlington, Texas.

— Fecha: 14 de junio de 2026. Sede: Arlington, Texas. Japón vs. Túnez — Fecha: 20 de junio de 2026. Sede: Estadio Monterrey, Nuevo León, México.

— Fecha: 20 de junio de 2026. Sede: Estadio Monterrey, Nuevo León, México. Japón vs. Suecia — Fecha: 25 de junio de 2026. Sede: Arlington, Texas.

La estancia de Japón en Monterrey tiene como objetivo afinar detalles para su compromiso ante Túnez y facilitar la adaptación de los jugadores a las altas temperaturas que enfrentarán durante el Mundial de 2026. Además, el duelo frente al conjunto tunecino marcará el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo.