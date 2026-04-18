Atlético de Madrid vs. Real Sociedad: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la final de la Copa del Rey 2026?

El 'Atleti' busca despedir a Griezmann con título, pero no será sencillo ante la Real Sociedad (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, LaLiga, Shutterstock).

La final de la Copa del Rey enfrenta este sábado al Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio La Cartuja, en un duelo que define al campeón del torneo en un solo partido.

El encuentro reúne a dos proyectos en momentos distintos, con plantillas que combinan experiencia y variantes ofensivas, además de figuras determinantes como Antoine Griezmann en sus últimos juegos como colchonero, o Mikel Oyarzabal por la ‘Real’.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Real Sociedad final Copa del Rey?

La final se disputa este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con horario confirmado a las 21:00 horas en España. Para México, el partido inicia a las 13:00 horas y se podrá ver mediante la señal de Sky Sports.

El streamer Ibai Llanos reveló que este enfrentamiento se podría ver mediante su canal de YouTube; sin embargo, no precisó si existirá bloqueo regional.

Partido : Atlético de Madrid vs. Real Sociedad

: Atlético de Madrid vs. Real Sociedad Instancia : Final de la Copa del Rey 2026

: Final de la Copa del Rey 2026 Fecha : Sábado 18 de abril de 2026

: Sábado 18 de abril de 2026 Arranque : 21:00 hrs. (España) / 13:00 hrs. (CDMX)

: 21:00 hrs. (España) / 13:00 hrs. (CDMX) Sede : Estadio La Cartuja en Sevilla, España

: Estadio La Cartuja en Sevilla, España Dónde ver : Sky Sports, YiyTube de Ibai Llanos

: Sky Sports, YiyTube de Ibai Llanos También puedes seguir la cobertura en El Financiero Deportes

El encuentro corresponde al cierre del torneo copero, con dos equipos que llegan tras superar distintas fases y que ahora compiten por el título en un escenario neutral, en este caso, en Sevilla.

Antoine Griezmann vive sus últimos partidos con el Atlético de Madrid. (Foto AP/Manu Fernández) (Manu Fernández/AP)

Copa del Rey 2026: ¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Sociedad?

El Atlético del ‘Cholo’ Simeone busca cortar una sequía en la Copa que se remonta a 2013, cuando ganó su décimo título. En contraste, la Real Sociedad aspira a levantar nuevamente el trofeo, que no conquista desde 2021, cuando se impuso en la final de la edición 2019-20.

Además, el antecedente directo en finales favorece al conjunto vasco, que ganó el único duelo por el título entre ambos en 1987 tras una tanda de penaltis.

Sin embargo, el Atlético llega con dominio reciente en enfrentamientos directos, al mantenerse invicto en sus últimos nueve partidos contra la Real Sociedad. Sin embargo, el antecedente en finales favorece al conjunto donostiarra.

En el plano competitivo, el equipo de Simeone busca su primer título desde LaLiga 2021, mientras que la Real apunta a consolidar su crecimiento bajo una nueva dirección técnica tras escalar posiciones en la temporada.

Los ‘Colchoneros’ encaran la final tras una exigente carga de partidos, luego de avanzar a semifinales de Champions frente al Barcelona. El técnico Diego Simeone reconoció el cambio de enfoque competitivo: “ahora volvemos a la tierra, que es lo que cuenta”.

Con un buen plantel, Real Sociedad tratará de hacerse con el título de la Copa. EFE/ Javi Colmenero (Javi Colmenero/EFE)

El equipo rojiblanco mantiene una base similar a su último partido, con ajustes puntuales por lesiones y regresos, como el de Pablo Barrios.

Por su parte, la Real Sociedad llega con mayor descanso y una dinámica positiva bajo el mando de Pellegrino Matarazzo, quien afirmó: “no solo el Atlético de Madrid está en un buen momento”.

En la previa, los protagonistas coinciden en el nivel competitivo del partido. Simeone destacó que “los dos equipos daremos todo por ganar”, mientras que Matarazzo anticipó “una lucha muy fuerte y un partido muy intenso”.

Desde el campo, Oyarzabal subrayó la confianza del plantel: “creemos en nosotros y tenemos confianza en nosotros mismos”. El capitán también remarcó el carácter histórico del encuentro para su equipo.

Griezmann, por su parte, señaló la motivación del Atlético: “queremos regalarnos la Copa que este vestuario se merece”.

Julián Álvarez se perfila como el jugador clave en el Atlético de Madrid. EFE / Siu Wu. (Siu Wu/EFE)

Alineaciones probables y jugadores clave en la final

Para este partido, ambos equipos perfilan alineaciones competitivas con figuras consolidadas y variantes desde el banquillo. De acuerdo con la agencia EFE, estas son las alineaciones probables para el juego:

Atlético de Madrid : Musso; Molina o Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente o Barrios, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

: Musso; Molina o Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente o Barrios, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez. Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.

El duelo incluye enfrentamientos directos entre referentes como Antoine Griezmann y Mikel Oyarzabal, además de opciones ofensivas y de rotación que pueden influir en el resultado.

Desde el banquillo, el Atlético cuenta con alternativas como Alexander Sorloth o Nico González, mientras que la Real Sociedad dispone de jugadores como Take Kubo o Brais Méndez.

Con información de EFE y AP.