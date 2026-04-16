Inauguración de LMB 2026: ¿Dónde y a qué hora ver Diablos Rojos del México vs. Piratas de Campeche?

La serie Diablos Rojos del México contra Piratas de Campeche abre la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

¡El infierno abre sus puertas con la voz del playball. Los bicampeones Diablos Rojos del México reciben a los Piratas de Campeche en la inauguración de la Liga Mexicana de Beisbol 2026.

La nueva temporada de la LMB comienza con una serie que resultó candente durante la Serie de Campeonato de la Zona Sur 2025, que regalo juegazos entre la novena escarlata y los filibusteros.

Diablos Rojos del México inicia su búsqueda del tricampeonato de la LMB en casa. El Estadio Alfredo Harp Helú será sede de la primera serie de la temporada, antes de que la novena dirigida por Lorenzo Bundy salga de viaje para que la México Series 2026, entre los Padres de San Diego y los Arizona Diamondbacks, se lleve a cabo los próximos 25 y 26 de abril

Hasta ahora, solo un equipo de la Liga Mexicana de Beisbol ha sido tricampeón. Sultanes de Monterrey logró la hazaña al ganar los campeonatos de 1947,1948 y 1949.

Los Diablos Rojos del México buscan ser el segundo equipo en la historia de la LMB en lograr un tricampeonato. (Enrique Gutiérrez / Diablos Rojos del México)

¿Dónde y a qué hora ver Diablos Rojos del México vs Piratas de Campeche?

Juan Carlos ‘Haper’ Gamboa, Robinson Cano, Julián Ornelas y todo el staff de pitcheo de los Diablos Rojos del México están listos para recibir a los Piratas de Campeche y revivir una de las rivalidades más candentes de años recientes en la LMB.

Las actividades en el Estadio Alfredo Harp Helú comenzarán en punto de las 19:00 horas, cuando se realice la presentación de los rosters de Diablos Rojos y de Piratas de Campeche.

Posteriormente se llevará a cabo la ceremonia del Himno Nacional, así como el lanzamiento de la primera bola, que marcará el inicio de una nueva temporada de beisbol.

La programación indica que el juego inaugural de la LMB comenzará alrededor de las 20:00 horas de este jueves 16 de abril.

Canales de transmisión EN VIVO de Diablos Rojos del México vs. Piratas de Campeche?

El Estadio Alfredo Harp Helú lucirá repleto. La boletera Ticketmaster tiene disponibles pocos boletos para el ‘Opening Day’ de la LMB 2026.

Todos aquellos aficionados a la ‘pelota caliente’ que no alcanzaron un boleto para el juego de este jueves podrán seguir la transmisión a través de ESPN y plataformas de streaming como Disney+ y Claro Video.

Las transmisiones están programadas para comenzar alrededor de las 20:00 horas,

Diablos Rojos del México vs. Piratas de Campeche

Estadio Alfredo Harp Helú

Transmisión: ESPN, Disney+, Claro Video.

ESPN, Disney+, Claro Video. Hora: 19:00 horas inicio de actividades. El juego iniciará a las 20:00 horas.

19:00 horas inicio de actividades. El juego iniciará a las 20:00 horas. Ubicación: Av. Viaducto Río de la Piedad S/N, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca (Puerta 8), colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400, CDMX.

¿Quién abrirá el juego por Diablos Rojos del México? Ellos son los pitchers abridores

El manager de los Diablos Rojos del México, Lorenzo Bundy, designó al lanzador venezolano Ricardo Pinto como el encargado de inaugurar la temporada desde la ‘lomita de las responsabilidades’.

“He venido trabajando enfocado porque sé que Campeche es un equipo que ha venido enfocado, luego de que nadie nada algo por ellos y llegaron a la Final de Zona”, aseguró Ricardo Pinto.

El venezolano será el sexto abridor diferente de los Diablos en el Juego Inaugural de la temporada desde el 2019, año en que se inauguró el Estadio Alfredo Harp Helú.

Los demás pitchers abridores de Diablos Rojos del México son:

Luis Felipe Castillo

Humberto Castellanos

Justin Courtney

James Kaprielian

Line up probable del juego vs. Campeche

Franklin Barreto (JC) Robinson Canó (BD) José Marmolejos (JD) Jon Singleton (1B) Julián Ornelas (JI) Maikel Franco (3B) Juan Carlos Gamboa (SS) Carlos Pérez (2) Carlos Sepúlveda (2B)

Roster de Diablos Rojos del México 2026

Diablos Rojos del México, propiedad de Alfredo Harp Helú, inicia la temporada de la LMB 2026 con la mira puesta en el tricampeonato, luego de ‘barrer’ a Sultanes de Monterrey en la Serie del Rey 2024 y luego de derrotar en 4 juegos a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025.

Los directivos de la novena escarlata confían en que reforzaron al equipo con la piezas adecuadas y el roster de Diablos Rojos 2026 queda de la siguiente manera:

Catchers (C)

Carlos Pérez

Francisco Mejía

Hansel López

Gabriel Gutiérrez

Infielders (IF)

Jon Singleton

Robinson Canó

Carlos Sepúlveda

Juan Carlos Gamboa

Moisés Gutiérrez

Río Ruíz

Maikel Franco

Japhet Amador

Jesús Villalobos

Luis Avilés

La serie contra Piratas de Campeche es la única como local de los Diablos Rojos del México en abril. (Enrique Gutiérrez / Diablos Rojos del México)

Outfielders (OF)

Julián Ornelas

Ramón Flores

Franklin Barreto

José Marmolejos

Yoshinobu Hoshina

Bryan González

Sebastián Enríquez

Pitchers (P)