Lluvias en la Península de Yucatán: Se espera calor y aguaceros para el martes 2 de junio

Se prevén lluvias y calor para Chetumal, Cancún, Mérida y otras ciudades de la Península de Yucatán.

La Península de Yucatán enfrenta un martes 2 de junio con lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que una circulación ciclónica y un canal de baja presión causan estas condiciones, interactuando con humedad del mar Caribe.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Península?

En Mérida, Yucatán, la temperatura mínima será de 21.0°C y la máxima de 33.0°C, con cielo nublado y viento de 8 km/h. Los municipios de Mérida, como la capital, registran 25.6°C actualmente, con máximas que pueden alcanzar los 36°C en el día.

Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán condiciones similares. Ambas ciudades registrarán una mínima de 24.3°C y una máxima de 30.3°C. El viento soplará a 15 km/h, y el cielo permanecerá nublado en ambas localidades turísticas.

¿Cómo afectará el clima a las costas de Quintana Roo?

Tulum, en Quintana Roo, tendrá una mínima de 23.3°C y una máxima de 31.7°C, con viento de 13 km/h. Sus municipios esperan temperaturas actuales de 27.6°C, con máximas de hasta 33°C. El cielo estará nublado.

Playa del Carmen, también en Quintana Roo, presentará una mínima de 23.0°C y una máxima de 31.7°C, con viento de 11 km/h. Sus municipios, como la ciudad principal, registran 27.5°C actualmente, con picos de 33°C. Se espera cielo nublado.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la Península?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 2 de junio : Máxima de 32°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 32°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Miércoles 3 de junio : Máxima de 34°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 34°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Jueves 4 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las temperaturas máximas subirán a 34°C el miércoles, mientras que las mínimas se mantendrán estables en 21°C. El cielo seguirá nublado, con vientos ligeros que oscilarán entre 7 y 9 km/h.

¿Qué recomendaciones seguir por el calor y lluvias?

Ante las altas temperaturas y la probabilidad de lluvia, es esencial mantenerse hidratado. Se aconseja beber abundante agua y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad. Protegerse con ropa adecuada ayuda a mitigar el calor.

Para quienes salgan de casa, se recomienda usar ropa ligera, de colores claros y manga larga. Debido a las lluvias intensas pronosticadas, llevar un paraguas o impermeable será crucial para evitar mojarse y protegerse de las descargas eléctricas.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para información actualizada y detallada sobre el clima, se invita a consultar los boletines del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las autoridades locales de Protección Civil también ofrecen avisos y recomendaciones importantes para la población.

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