Profeco analiza demanda contra Stubhub y Viagogo por reventa de boletos en la final Pumas vs. Cruz Azul

Profeco asegura que las boleteras incumplen con el artículo 24 de la Ley Federal de protección al consumidor.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analiza una demanda penal en contra de plataformas de boletos como Stubhub y Viagogo debido a la reventa durante la final del fútbol entre Pumas y Cruz Azul.

“Se identificaron varias faltas a la Ley de Protección al consumidor, porque entran a la venta especulativa, no solamente revenden boletos que ya están a la venta, sino empiezan a anunciar boletos cuando ni siquiera hay preventas o ventas oficiales”, dijo el titular de Profeco, Iván Escalante, durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 1 de junio.

De esta forma, Escalante hizo un llamado a evitar la compra de boletos en las plataformas mencionadas. Por dichas razones existe un proceso penal contra ambas y, para ello, se requirió información al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El análisis sobre la posibilidad de una denuncia se debe al incumplimiento del artículo 24 de la Ley Federal de protección al consumidor, detalló el titular de Profeco.

¿Qué sabemos de la revisión de Profeco contra plataformas por la reventa de boletos?

El artículo mencionado por Profeco en la Ley Federal de protección al consumidor tiene como objetivo garantizar que las relaciones entre los proveedores y consumidores sean equitativas y brinden seguridad jurídica.

Como parte de la revisión, la dependencia explicó que las boleteras mencionadas son las más utilizadas debido a que aparecen en los primeros lugares de los buscadores.

“Siempre aparecen estas dos plataformas hasta arriba, evidentemente porque pagan para ello. También lo estamos viendo con buscadores al señalarles que hay fallas en los procedimientos”, añadió.

El seguimiento que se tomó como ejemplo fue en la final del partido de Pumas contra Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

“Se hizo un monitoreo en la plataforma de internet con usuarios simulados, la plataforma de venta recibió 10 correos electrónicos y una llamada al teléfono del consumidor. Se solicitó información a Ticketmaster”, dice Profeco.

SSC detuvo a 66 personas por reventa de boletos en la final Pumas vs. Cruz Azul

Profeco también reveló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a 66 personas por la reventa de boletos en ambos partidos de la final Pumas vs. Cruz Azul.

Además, la información de Ticketmaster reveló que la venta de boletos ocurrió a través de tres canales principales que fueron los siguientes:

63 por ciento por venta física .

. 31 por ciento por preventa de banca Mifel.

6 por ciento vía internet (Ticketmaster).

En febrero, Profeco publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para regular la venta de boletos en eventos masivos, en particular de conciertos.

Como parte de las nuevas reglas se establece que las boleteras transparenten la información antes de la venta, por lo que, al menos 24 horas previas, se informe el mapa del recinto, número de asientos por sección, términos y el precio total del boleto.