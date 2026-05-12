Profeco ‘le cae’ otra vez a Fanki: Boletera canceló entradas para el Cruz Azul vs. Chivas en el Banorte

Meses después de la preventa para el México vs. Portugal, Porfeco interviene nuevamente por un caso relacionado con la boletera Fanki, esta vez con motivo de la preventa del Cruz Azul vs. Chivas como parte de las semifinales del Clausura 2026 de Liga MX.

Por medio de sus redes sociales oficiales, Profeco invitó a las personas, afectadas por presuntas cancelaciones unilaterales de boletos, a presentar sus quejas de manera formal.

¿Qué pasó en la preventa de Cruz Azul vs. Chivas? Esto sabemos

El miércoles, Cruz Azul recibirá la ida de las semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Banrote, ante lo que se activó la preventa ‘Soy Celeste’ desde el lunes en la noche hasta este martes a las 13:00 horas, cuando inició la ‘Pase Azul’ que finalizó a las 18:00 horas, para dar inicio a la venta general al público.

Los precios anunciados mediante las redes sociales del Cruz Azul van desde los $500 pesos para la sección más barata (Alto Norte), y ascienden hasta los $3,250 para la zona más cara: Palcos Club.

De acuerdo con un reporte de ESPN, algunos usuarios en redes sociales dieron a conocer que consiguieron boletos mediante la plataforma oficial por un precio de $113.92 pesos, mismos que fueron correctamente cargados a sus formas de pago.

Horas después, estas compras fueron canceladas, lo que provocó que las personas afectadas se presentaran ante la Profeco. De acuerdo con el medio, al menos hasta las 11 de la mañana de este lunes ya había más de una docena de quejas contra la boletera.

¿Qué dijo Fanki sobre la cancelación de boletos?

De acuerdo con un comunicado conjunto del Estadio Banorte y Fanki, la venta de boletos a bajo costo se debió a “una inconsistencia en la configuración comercial del evento derivada de un error administrativo ajeno a la plataforma tecnológica de Fanki”.

Según explican, la boletera “brindó el soporte correspondiente para acompañar la operación y la atención del caso desde el momento en que la situación fue identificada”.

Por este escenario, las órdenes adquiridas por $113.92 “fueron canceladas y reembolsadas automáticamente al 100% al método de pago utilizado en la compra”, según la plataforma, para “garantizar condiciones correctas y equitativas para todos los asistentes”.

¿Qué hacer si cancelaron tu boleto de Cruz Azul vs. Chivas?

En cuanto la devolución del dinero, el comunicado de las empresas involucradas dejó en claro que “no es necesario realizar ninguna gestión adicional” para el reembolso, y que el tiempo para que el saldo se vea reflejado depende de las instituciones financieras correspondientes.

Sin embargo, para las personas que quieran esclarecer la situación mediante la Profeco, el organismo informó que a presentar tu queja mediante los canales oficiales de la dependencia.

“Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera (Fanki) para el partido Cruz Azul-Chivas, la Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos asesoria@profeco.gob.mx y dgodecos@profeco.gob.mx”, escribieron en redes sociales.