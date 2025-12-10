Profeco interviene en preventa del México vs. Portugal: Exige a Fanki dar información precisa

Tras las quejas de los usuarios que comprarían boletos en Fanki para el partido de México vs. Portugal, la Profeco se pronunció al respecto. (Foto: @profecooficial/Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

‘Herrrmano cayó la ley, está rodeada tu casaaa’. Tras la caótica preventa de boletos para el México vs. Portugal que originalmente iniciaría a las 9 de la mañana, Profeco se pronunció.

La instancia encargada de procurar a los consumidores publicó un mensaje en redes sociales invitando a la boletera Fanki a ser clara con los usuarios, pues hasta las 13:00 horas de este 10 de diciembre no había una postura clara.

Se supone que desde las 9 de la mañana comenzaría la preventa Banorte del México vs. Portugal, que se suspendió por supuesta actividad inusual, reportó la plataforma minutos después de que Profeco les ‘jalara las orejas’.

Los boletos para el partido de México vs. Portugal se venderían en la preventa Banorte del 10 al 12 de diciembre. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / Selección Nacional de México / Seleções de Portugal / IA)

¿Qué le dijo Profeco a Fanki?

La Procuraduría Federal del Consumidor compartió una publicación en redes sociales donde exhorta a los dueños de Fanki a dar información clara y precisa sobre la preventa.

“Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces”, escribe.

De igual forma, invitaron a la plataforma especializada en eventos deportivos a acercarse con la instancia para desarrollar medidas y reportar cualquier anomalía, y de la mano encontrar la mejor solución para los consumidores.

Fanki suspende preventa del partido México vs. Portugal

Casi 5 horas después de dejar en la incertidumbre a todos aquellos que anhelan ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte (Azteca), y después del ‘regaño’ de Profeco, se anunció la suspensión de la preventa.

La justificación fue que, minutos antes de iniciar la preventa, su sistema detectó supuesta “actividad inusual en el tráfico entrante”, por lo que activaron los protocolos de seguridad pertinentes para evitar cualquier movimiento malicioso.

“En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”.