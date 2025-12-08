Página de la preventa de México vs. Portugal: Paso a paso para sacar una cuenta en Fanki

Cada vez estamos más cerca del arranque de la preventa de boletos para México vs. Portugal, por lo que debes estar completamente preparado si quieres estar en la posible visita de Cristiano Ronaldo en México.

La preventa de México vs. Portugal no será por Ticketmaster sino mediante la plataforma Fanki, en donde deberás tener lista tu cuenta y tarjeta Banorte para tener boletos antes que nadie.

¿Cómo crear una cuenta en Fanki, plataforma para comprar el México vs. Portugal?

Para comprar los boletos de México vs. Portugal primero deberás tener lista tu cuenta de Fanki, la cual te recomendamos hacer en horas previas a la liberación de la preventa o venta con estos pasos:

Ve al menú en la parte superior derecha del sitio web de Fanki y selecciona la opción ‘Registrarme’; en la app móvil, toca en el botón ‘Regístrate’ en la pantalla principal Llena tus datos personales y da una dirección de correo electrónico que esté vigente, puesto que deberás recibir un correo de verificación para concluir tu registro; te recomendamos leer detalladamente los términos y condiciones, los cuales deberás aceptar para continuar Ahora deberás ir a tu correo electrónico, en el que deberás recibir el código de verificación; ingrésalo a la plataforma y tu cuenta estará lista

Para acceder a la preventa debes crear una cuenta en Fanki y tener una tarjeta de Banorte. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

México vs. Portugal: ¿Cuándo es el preventa y venta al público para el partido?

La preventa a clientes Banorte será los días 10 (a partir de las 9:00 am), 11 y 12 de diciembre con promociones de 5 y 10 MSI para clientes de crédito y podrás comprar hasta 4 boletos.

Si no cuentas con una tarjeta Banorte, tendrás que esperar hasta la venta general al público, la cual será abierta el 13 de diciembre.

De acuerdo la sección de preguntas y respuestas de Fanki, estos son los medios de pago que aceptan:

Efectivo (establecimientos como Banco BBVA, Citibanamex, Banco Santander, Eleven, Cicle, Soriana, Extra, Calimax, Oxxo, Farmacias del Ahorro, Ley, Telecom, Chedraui, entre otros).

(establecimientos como Banco BBVA, Citibanamex, Banco Santander, Eleven, Cicle, Soriana, Extra, Calimax, Oxxo, Farmacias del Ahorro, Ley, Telecom, Chedraui, entre otros). Mercado Pago .

. SPEI .

. Tarjeta de débito y crédito (Visa, American Express, Mastercard, Carnet).

(Visa, American Express, Mastercard, Carnet). Para determinados eventos, existe la posibilidad de pago en efectivo en la boletería del estadio

México vs. Portugal reinaugura el Estadio Azteca (Banorte). (Fotos: AP / IA Gemini / @miseleccionmx).

¿Cómo comprar boletos para el México vs. Portugal?

Para comprar boletos para el partido México vs. Portugal en el Estadio Banorte (Azteca), deberás seguir estos pasos durante el periodo de

Ingresa al sitio web o a la app de Fanki con tu usuario y contraseña, tras el registro previamente explicado En la pantalla principal, revisa los eventos disponibles o haz clic en el escudo de tu equipo para ver solo sus partidos Selecciona el evento al que deseas asistir Indica la cantidad de boletos y la tribuna de tu preferencia Elige el método de pago y completa los datos solicitados Si cuentas con un descuento, ingresa el código en el apartado ‘Código de promoción’ y haz clic en ‘Aplicar código’ Finaliza la compra Recibe la confirmación en tu correo electrónico junto con tus boletos (también disponibles en ‘Mis entradas’) Presenta el código QR del ticket para ingresar al estadio, ¡y todo está listo!