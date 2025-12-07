‘Podría estar en la playa bebiendo champán’: La fortuna del papá millonario de Norris que se retiró a los 36

Adam Norris fue de los primeros en felicitar a su hijo Lando por su primer campeonato de F1. (Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER).

Lando Norris es el campeón de la F1 tras el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. El británico de McLaren cruzó la bandera a cuadros en el tercer lugar, pero con el respaldo matemático de ser líder del mundial: solo dos puntos lo separaron de Max Verstappen, ganador en Yas Marina. “Oh Dios. No he llorado en un tiempo. Es un largo viaje. Primero que todo, quiero dar un gran agradecimiento a mis chicos, a mis padres”, dijo el británico tras terminar la carrera.

El millonario Adam Norris, papá de Lando es una presencia constante en el paddock y esta vez no fue la excepción. Además, es una de las figuras clave que impulsó su camino en la Fórmula 1.

Lando, quien celebró su primer campeonato a los 26 años entre memes en Abu Dhabi, se sabe privilegiado, explicó en el pódcast High Performance: “Hay muchas cosas que mi padre me ha dado, o mejor dicho, en las que ha invertido en mí. Pero es una inversión, no un regalo. Tengo que devolverle esa inversión y recompensarle, y utilizar lo que me ha dado para demostrar que todo ha sido útil y no una pérdida de tiempo".

¿Quién es el empresario Adam Norris, papá de Lando?

El inversionista y empresario británico Adam Norris es hijo de un agricultor y ayudó a consolidar a Hargreaves Lansdown como la mayor compañía de pensiones del Reino Unido.

Adam se casó con Cisca Wauman, con quien tuvo cuatro hijos: Oliver, Lando, Flo —saltadora ecuestre internacional— y Cisca.

El británico Lando Norris de McLaren celebra tras convertirse en campeón de la Fórmula Uno tras el Gran Premio de Abu Dabi el domingo 7 de diciembre del 2025. (AP Foto/Darko Bandic) (Darko Bandic/AP)

De acuerdo con The Telegraph, Adam es “uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña”, gracias a su papel en la expansión de Hargreaves Lansdown. Tras la salida a bolsa de la empresa, se retiró de su puesto corporativo a los 36 años, con una fortuna estimada de 205 millones de libras.

La influencia de Adam marcó las primeras etapas deportivas de Lando y su hermano mayor Oliver, a quienes impulsó en el karting sin tener antecedentes familiares en el automovilismo.

Según el testimonio de Oliver en una entrevista citada por The Telegraph, el origen de ese impulso fue simple: “Siempre tuvo el sueño de dedicarse al automovilismo, pero nunca tuvo la oportunidad”.

El camino hacia el automovilismo profesional involucró disciplina, estructura y apoyo logístico. Desde edad temprana, Norris contó con entrenador, manager y equipo dedicado, financiado por su familia.

Lando Norris celebra su primer título de F1. (EFE/EPA/ALI HAIDER). (ALI HAIDER/EFE)

Oliver comentó a The Telegraph que él dejó de competir en 2014 al reconocer que su hermano menor tenía un nivel competitivo superior. Hoy dirige su empresa Cool Performance, dedicada a simuladores de manejo.

Los scooters de Adam Norris

En una entrevista publicada en el sitio web de Barclays, Adam confesó que no le gusta permanecer quieto y se mantiene en varios proyectos: “Hay ciertas cosas que tienes que hacer todos los días y que quizá no siempre te gustan. Sin duda, hay días en los que pienso que podría estar sentado en una playa bebiendo champán; sin embargo, en realidad, sé que si estuviera sentado en esa playa bebiendo champán, desearía estar haciendo algo más interesante. Me encantan los retos, me encanta resolver problemas, no elegiría hacer otra cosa".

Adam fundó Pure Electric, una compañía de scooters eléctricos lanzada en 2019 que se posicionó como líder global en su sector. Su hijo Lando Norris es uno de los pilotos que lo usa en el paddock.

Según contó el empresario a Motorsport, la idea nació precisamente en las largas distancias que deben recorrerse en las pistas: “Moverse por un circuito tan grande como Silverstone como piloto puede ser una pesadilla, cuando los boxes pueden estar a un kilómetro del paddock. Cuando Lando corrió las 24 Horas de Daytona, nos desplazábamos kilómetros desde el aparcamiento hasta el pitlane o donde fuera”.

Esta transición del mundo financiero al emprendimiento tecnológico consolidó aún más su perfil económico.

Su objetivo es impulsar un negocio global que beneficie al planeta y combata el calentamiento global. Adam no tiene intenciones de dejar de emprender ni de cambiar su ética laboral de trabajar constantemente, incluso fines de semana: “Aunque alcancé el éxito financiero a una edad muy temprana, me di cuenta de que disfruto más construyendo algo que gastando dinero”, agregó al sitio de Barclays.

Con información de AP.