‘Quiero retirarme con una sonrisa’: ‘Checo’ promete sorprender con Cadillac, su ‘proyecto final’

Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso en la Fórmula 1 en lo que promete ser la ‘vuelta rápida’ de su carrera: el renacimiento de una motivación que perdió tras meses complicados Red Bull y su “gran proyecto final”.

Tras casi un año fuera de la pista, ‘Checo’ hizo su debut con Cadillac a bordo de un Ferrari SF-23, empleado para las primeras pruebas, y el monoplaza se encenderá en enero de 2026, confirmó Graeme Lowdon.

El piloto tapatío confesó en una entrevista con Lawrence Barretto, publicada por F1.com, que el descanso obligado después de su separación con Red Bull —pese a tener contrato vigente— fue un punto de quiebre en su carrera.

El desgaste emocional, la presión constante y un cierre de campaña “muy difícil” afectaron su motivación, pero también abrieron la puerta para analizar su futuro con más claridad y, sobre todo, para reencontrarse con la pasión que lo llevó a la máxima categoría.

Sergio Checo Pérez volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez en 2026. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

‘Checo’ Pérez recupera su motivación tras Red Bull

A pesar de que ‘Checo’ Pérez terminó 2023 como subcampeón del mundo con Red Bull, su rendimiento se vio afectado drásticamente en 2024, con un monoplaza complicado y presión mediática cada fin de semana. Ese escenario derivó en una separación del exequipo de Christian Horner, justo cuando restaban dos años de contrato.

Pérez explicó a Barretto que la situación lo dejó emocionalmente agotado: “Mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles para mí en todos los sentidos. Empecé a sentir cierta desmotivación con el deporte y no puedo permitir que eso suceda (...) El día que me retire del deporte, quiero hacerlo con una gran sonrisa y mucho respeto porque el deporte me lo ha dado todo.”

La distancia lo ayudó a ver las cosas con más perspectiva: “No me di cuenta en ese momento de que necesitaba el descanso”.

Aficionados de la Fórmula 1 esperan ver a 'Checo' en pista con Cadillac. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

El tiempo lejos del paddock lo llevó a observar la F1 desde otro ángulo: seguía carreras, hablaba con amigos del medio y se mantenía atento a cada detalle. “Me di cuenta de que echaba de menos la F1 porque seguí viéndola. Seguía despertándome para ver las carreras”.

Cadillac, el proyecto que despertó al ‘Checo’ renovado

Varias escuderías mostraron interés en Checo para 2026, año en el que entrarán en vigor nuevos reglamentos de chasis y unidades de potencia. Fue entonces cuando Cadillac apareció como el proyecto que más lo entusiasmó.

La marca estadounidense, con respaldo de General Motors, le presentó una propuesta que sintió acorde a su momento profesional: “Cuando comenzó la conversación con Cadillac y pudimos ver esa pasión por las carreras, entonces, sí, sentí que todavía me quedaba algo por dar.”.

Lo que encontró fue un equipo nuevo, personal altamente experimentado proveniente de diversas escuderías y la posibilidad de construir algo prácticamente desde cero.

Desde su llegada a la fábrica de Silverstone, se ha involucrado en reuniones técnicas, simulaciones y pruebas, incluyendo su primer manejo en casi dos años a bordo de un monoplaza Ferrari de especificación 2023.

Un proyecto ambicioso: Cadillac apunta a sorprender

Aunque Cadillac debutará como escudería en 2026, Pérez destaca que el equipo está conformado por talento con amplia experiencia en la F1, algo que le da confianza para buscar resultados sólidos lo antes posible. “Una cosa es estar listos para Melbourne, pero otra es estar listos y ser competitivos”, señaló.

El mexicano es optimista: “Para mí, el punto de partida es un tanto irrelevante. Lo más importante es la rapidez con la que podamos progresar. Quiero impulsar al equipo desde el primer día. Creo que podremos sorprender a mucha gente. Ese es nuestro objetivo: tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el principio”.

“Considero este mi proyecto principal, mi gran proyecto final en este deporte y quiero asegurarme de que sea un regreso triunfal", mencionó el mexicano.