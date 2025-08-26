¿Quién es Graeme Lowdon, el ‘Ted Lasso inverso’ que firmó a ‘Checo’ Pérez para su regreso a la F1?

Graeme Lowdon es el director de Cadillac, nuevo equipo de 'Checo' Pérez en la F1. (Foto: Shutterstock/AP/Cuartoscuro/Galo Cañas)

¡No estás soñando! ‘Checo’ Pérez regresa a la Fórmula 1 de la mano de la escudería Cadillac, liderada por Graeme Lowdon, quien se considera un ‘Ted Lasso inverso’.

El director del equipo que se integra a la parrilla de la F1 en la temporada 2026 tiene antecedentes en el ámbito automovilístico, por ejemplo, como el principal impulsor de la carrera del piloto Zhou Guanyu.

Graeme Lowdon es el director de Cadillac, escudería que se integra a la parrilla en 2026. (Foto: Shutterstock)

¿Quién es Graeme Lowdon, director de la escudería Cadillac?

Graeme Lowdon nació el 23 de abril de 1965 en Corbridge, Inglaterra, y creció en Stocksfield. Con una sólida formación académica en ingeniería mecánica, obtuvo tanto un título de licenciatura como una maestría en Sheffield University, además de una Maestría en Administración de Empresas en Newcastle University, de acuerdo a su perfil de Linkedin.

Los primeros pasos dentro del automovilismo fueron cuando ayudó a establecer Eiger Racing, un equipo de carreras de Formula Renault.

En 2002, Lowdon co-fundó Nomad Digital, que se convirtió en el principal proveedor mundial de comunicaciones de datos para el sector del transporte. Este papel le permitió desarrollar conexiones importantes en la industria del automovilismo, que serían esenciales en su futura carrera en la Fórmula 1.

8 años después, el empresario británico se sumó como director a la extinta Virgin Racing, que posteriormente se convirtió en la escudería Marussia. A pesar de los desafíos financieros, su liderazgo ayudó a mantener a flote al equipo en sus primeros años. Lowdon continuó su trabajo hasta finales de 2015, cuando dejó al equipo tras diferencias con el propietario.

Después de un período fuera de la F1, el británico regresó como director deportivo de Manor Motorsport y posteriormente se involucró en el desarrollo de la carrera de Zhou Guanyu, el primer piloto chino en obtener un asiento a tiempo completo en el ‘Gran circo’.

El anuncio de que Graeme Lowdon se convertía en el director del equipo Cadillac en la F1 fue realizado en diciembre de 2024. El cargo representa su regreso a la máxima categoría del automovilismo.

“La Fórmula 1 es un negocio muy creativo, con la diversidad de pensamiento, viene la innovación y, con suerte, el tiempo por vuelta (...) soy un Ted Lasso inverso, porque estoy a cargo de un equipo estadounidense”, declaró para AP.

Lowdon ha enfatizado que no solo se trata de tener el presupuesto adecuado, sino de construir una estructura organizativa duradera. Esto implica no solo la contratación de personal clave, sino también el desarrollo de relaciones sólidas en el paddock y con la FIA.

Graeme Lowdon es el director del equipo Cadillac que se integra a la parrilla de Fórmula 1 en 2026. (Foto: AP/Darko Bandic) (Darko Bandic/AP)

¿Qué dijo Graeme Lowdon de la llegada de ‘Checo’ Pérez a Cadillac para la temporada 2026 de la F1?

Durante un tiempo, surgieron rumores de que Valtteri Bottas y ‘Checo’ Pérez llegarían a Cadillac, mismos que ahora son una realidad.

Anteriormente, Lowdon mencionó que es esencial tener pilotos experimentados que puedan ayudar a acelerar el desarrollo del equipo en sus primeros años.

“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y ‘Checo’ Pérez es una señal clara de nuestras intenciones, lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo. Su liderazgo, sus comentarios, su instinto forjado en las carreras y, por supuesto, su velocidad serán muy valiosos”, declaró Lowdon.