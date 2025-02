Temporada 2025 de Fórmula 1: Calendario, pilotos, horarios en México y todo lo que debes saber

¡Llega la F1esta! La temporada 2025 de la categoría reina del automovilismo calienta motores en medio de rumores de paddock sobre el supuesto regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac, nueva escudería que tiene prevista su llegada a la parrilla en 2026.

Aunque ‘Checo’ se quedó sin asiento tras su salida de Red Bull, la parrilla de pilotos de F1 2025 tiene al brasileño Gabriel Bortoleto como titular en Sauber, al popular argentino Franco Colapinto como reserva en Alpine (una que amenaza con dar el salto a piloto principal si Jack Doohan falla) y al mexicano Pato O’Ward también como reserva en McLaren.

La temporada tiene a un siete veces campeón vestido de rojo: Lewis Hamilton (Ferrari) podría poner las cosas difíciles para el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), a quien Lando Norris (McLaren) sigue de cerca.

Lewis Hamilton saluda a los fanáticos de Ferrari afuera de la pista tras realizar una prueba con el modelo SF-23, en Fiorano Modenese, Italia, el miércoles 22 de enero de 2025. (AP Foto/Luca Bruno) (Luca Bruno/AP)

Durante el lanzamiento del monoplaza de McLaren, Norris prometió dar pelea al vigente campeón: “Necesito sacar los codos (contra Verstappen) y mostrar que no estoy dispuesto a cederle ninguna posición. También tengo que ser un piloto inteligente. Tienes que ser inteligente para enfrentarte a Max”.

Norris dice que aprendió de sus errores de 2024: “Qué idiota... pero al mismo tiempo, no necesito salir y probarle algo a (Verstappen). No necesito asumir riesgos innecesarios. No creo que tengas que hacer nada especial para intentar vencer a Max. Él es rápido, agresivo y uno de los mejores de todos los tiempos, pero la forma más fácil de vencerlo es simplemente siendo más rápido que él y manteniéndote adelante.”

Alpine confirmó a Colapinto como piloto reserva para la temporada 2025. (Foto: Especial / Bloomberg / @AlpineF1Team).

Fechas y horarios de F1 2025: Calendario de actividades

La temporada 2025 arranca el fin de semana del 16 de marzo con el Gran Premio de Australia en Melbourne, pero antes tenemos el gran F1 75 Live, presentaciones de monoplazas y pruebas de pretemporada.

F1 75 Live: 18 de febrero

Para conmemorar el aniversario 75 de la Fórmula 1, este 18 de febrero en la Arena The O2 de Londres (Inglaterra) se realiza un evento para fans donde los 10 equipos de la parrilla con sus 20 pilotos presentan sus diseños.

Fecha: 18 de febrero de 2025

18 de febrero de 2025 Hora: 14:00 horas (tiempo central de México)

14:00 horas (tiempo central de México) Sede: Arena The O2 de Londres

Arena The O2 de Londres Transmisión: YouTube F1 y Fox Sports.

Presentaciones individuales de monoplazas

A la par, cada equipo tiene sus presentaciones, los que hicieron las suyas previas al F1 75 Live tuvieron camuflajes en sus decoraciones.

McLaren – 13 de febrero

– Williams – 14 de febrero

– Red Bull – 18 de febrero / 25 de febrero (Shakedown)

– / 25 de febrero (Shakedown) Ferrari – 19 de febrero

– Aston Martin – 23 de febrero / 24 de febrero (Shakedown)

– / 24 de febrero (Shakedown) Mercedes – 24 de febrero / 25 de febrero (Shakedown)

– / 25 de febrero (Shakedown) Alpine – Pendiente

– Pendiente Haas – Pendiente

– Pendiente Racing Bulls – Pendiente

– Pendiente Sauber – Pendiente

Pruebas de pretemporada

Las pruebas de pretemporada son del 26 al 28 de febrero en el circuito de Bahrein.

Gran Premio de la temporada 2025 de F1: Fechas, horarios en México y circuitos

GP de Australia – 14 al 16 de marzo, 22:00 (tiempo central de México), Circuito de Albert Park, Melbourne

– 14 al 16 de marzo, 22:00 (tiempo central de México), Circuito de Albert Park, Melbourne GP de China – 21 al 23 de marzo, 01:00 (tiempo central de México), Circuito de Shanghai, Shanghai

– 21 al 23 de marzo, 01:00 (tiempo central de México), Circuito de Shanghai, Shanghai GP de Japón – 4 al 6 de abril, 23:00 (tiempo central de México), Circuito de Suzuka, Suzuka

– 4 al 6 de abril, 23:00 (tiempo central de México), Circuito de Suzuka, Suzuka GP de Bahréin – 11 al 13 de abril, 09:00 (tiempo central de México), Circuito de Bahréin, Sakhir

– 11 al 13 de abril, 09:00 (tiempo central de México), Circuito de Bahréin, Sakhir GP de Arabia Saudita – 18 al 20 de abril, 11:00 (tiempo central de México), Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda

– 18 al 20 de abril, 11:00 (tiempo central de México), Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda GP de Miami – 2 al 4 de mayo, 14:00 (tiempo central de México), Circuito urbano de Miami, Miami

– 2 al 4 de mayo, 14:00 (tiempo central de México), Circuito urbano de Miami, Miami GP de Emilia Romaña – 16 al 18 de mayo, 07:00 (tiempo central de México), Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

– 16 al 18 de mayo, 07:00 (tiempo central de México), Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola GP de Mónaco – 23 al 25 de mayo, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Mónaco, Montecarlo

– 23 al 25 de mayo, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Mónaco, Montecarlo GP de España – 30 de mayo al 1 de junio, 07:00 (tiempo central de México), Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

– 30 de mayo al 1 de junio, 07:00 (tiempo central de México), Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló GP de Canadá – 13 al 15 de junio, 13:00 (tiempo central de México), Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

– 13 al 15 de junio, 13:00 (tiempo central de México), Circuito Gilles Villeneuve, Montreal GP de Austria – 27 al 29 de junio, 07:00 (tiempo central de México), Red Bull Ring, Knittelfeld

– 27 al 29 de junio, 07:00 (tiempo central de México), Red Bull Ring, Knittelfeld GP de Gran Bretaña – 5 al 6 de julio, 08:00 (tiempo central de México), Circuito de Silverstone, Silverstone

– 5 al 6 de julio, 08:00 (tiempo central de México), Circuito de Silverstone, Silverstone GP de Bélgica – 25 al 27 de julio, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps

– 25 al 27 de julio, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps GP de Hungría – 1 al 3 de agosto, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Hungaroring, Mogyoród

– 1 al 3 de agosto, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Hungaroring, Mogyoród GP de los Países Bajos – 29 al 31 de agosto, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Zandvoort, Zandvoort

– 29 al 31 de agosto, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Zandvoort, Zandvoort GP de Italia – 5 al 7 de septiembre, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Monza, Monza

– 5 al 7 de septiembre, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Monza, Monza GP de Azerbaiyán – 19 al 21 de septiembre, 05:00 (tiempo central de México), Bakú City Circuit, Bakú

– 19 al 21 de septiembre, 05:00 (tiempo central de México), Bakú City Circuit, Bakú GP de Singapur – 3 al 5 de octubre, 06:00 (tiempo central de México), Circuito de Marina Bay, Singapur

– 3 al 5 de octubre, 06:00 (tiempo central de México), Circuito de Marina Bay, Singapur GP de Estados Unidos – 17 al 19 de octubre, 13:00 (tiempo central de México), Circuito de las Américas, Austin

– 17 al 19 de octubre, 13:00 (tiempo central de México), Circuito de las Américas, Austin GP de México – 24 al 26 de octubre, 14:00 (tiempo central de México), Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México

– 24 al 26 de octubre, 14:00 (tiempo central de México), Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México GP de Sao Paulo – 7 al 9 de noviembre, 11:00 (tiempo central de México), Circuito José Carlos Pace (Interlagos), São Paulo

– 7 al 9 de noviembre, 11:00 (tiempo central de México), Circuito José Carlos Pace (Interlagos), São Paulo GP de Las Vegas – 20 al 22 de noviembre, 22:00 (tiempo central de México), Circuito de Las Vegas, Las Vegas

– 20 al 22 de noviembre, 22:00 (tiempo central de México), Circuito de Las Vegas, Las Vegas GP de Qatar – 28 al 30 de noviembre, 10:00 (tiempo central de México), Circuito de Losail, Losail

– 28 al 30 de noviembre, 10:00 (tiempo central de México), Circuito de Losail, Losail GP de Abu Dhabi – 5 al 7 de diciembre, 07:00 (tiempo central de México), Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi

El GP de México 2025 es del 24 al 26 de octubre. (Mexsport vía Paddocker)

¿Quiénes son los pilotos de Fórmula 1 para 2025?

Esta temporada vemos varios rostros jóvenes: Andrea Kimi Antonelli (el piloto en quien Toto Wolff tiene altas expectativas para Mercedes), Jack Doohan (con mucho por demostrar con Colapinto de reserva), Gabriel Bortoleto (campeón de F2 en 2024), Isack Hadjar (subcampeón de F2) y Oliver Bearman.

Mercedes (Alemania)

George Russell (Reino Unido)

Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Red Bull (Austria)

Max Verstappen (Países Bajos)

Liam Lawson (Nueva Zelanda)

McLaren (Reino Unido)

Lando Norris (Reino Unido)

Oscar Piastri (Australia)

Aston Martin (Reino Unido)

Fernando Alonso (España)

Lance Stroll (Canadá)

Alpine (Francia)

Pierre Gasly (Francia)

Jack Doohan (Australia)

Ferrari (Italia)

Charles Leclerc (Mónaco)

Lewis Hamilton (Reino Unido)

Racing Bulls (Italia)

Yuki Tsunoda (Japón)

Isack Hadjar (Francia)

Sauber (Suiza)

Nico Hülkenberg (Alemania)

Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas (Estados Unidos)

Oliver Bearman (Reino Unido)

Esteban Ocon (Francia)

Williams (Reino Unido)

Alex Albon (Tailandia)

Carlos Sainz (España)

Con información de AP.