Si no le gustó su álbum del Mundial, yo me lo quedo: Los mejores memes del Día de las Madres

Estos son los mejores memes del Día de las Madres. (Foto: Shutterstock/Captura Redes Sociales)

Los memes del Día de las Madres se unen a la celebración para el 10 de mayo como una manera más de honrar a las mamás en la fecha especial, donde las risas no deben faltar.

Entre las publicaciones en redes sociales, algunas hicieron alusión al regalo de mamá y que si no le gustaba, entonces los hijos podrían quedárselo, como el caso del álbum del Mundial 2026 de Panini.

Pero, sin importar si una mamá usa una chancla para corregir a sus hijos o lanza la amenaza de “si lo encuentro ¿qué te hago?“, todas son especiales.

Los mejores memes del Día de las Madres. (Foto: Captura Redes Sociales)

Los mejores memes del Día de las Madres. (Foto: Captura Redes Sociales)

Los mejores memes del Día de las Madres

El Día de las Madres es tan importante en México que los memes en redes sociales se viralizaron y se convirtieron en una tendencia para acompañar la celebración de las mamás.

Los mejores memes del Día de las Madres. (Foto: Captura Redes Sociales)

Los mejores memes del Día de las Madres. (Foto: Captura Redes Sociales)

Los mejores memes del Día de las Madres. (Foto: Captura Redes Sociales)

¿Cuál es el origen del Día de las Madres?

La veneración a la figura de la mamá tiene sus orígenes miles de años antes de nuestra época cuando en la Grecia Clásica se realizaron fiestas en honor a Rea, una titán que simbolizaba la fertilidad y la vida, quien dio a luz a dioses como Zeús, Hades y Posieidón.

La tradición fue heredada a la cultura romana, pero bajo otro nombre, pues ahora las festividades eran en honor a Cibeles, diosa de la tierra, informó la página del Gobierno de México.

Aunque en otras regiones del mundo, siempre tuvo un papel importante, por ejemplo, en Mesoamérica la madre era venerada a través del nombre de Coatlicue, quien dio a luz a Huitzilopochtl, uno de los dioses más importantes en la civilización azteca.

Pero la fiesta oficial y conocida como Día de las Madres tiene sus bases en Estados Unidos, en el siglo XIX, cuando la escritora Julia Ward Howe quería dedicar un día para las madres para celebrar la paz tras la guerra civil y por ello en 1872 comenzó a celebrar encuentros para celebrar a las mamás de Boston.

A ella se le suma Ann Jarvis, una ama de casa que creó la Asociación Internacional Día de la Madre en 1905, en conmemoración a la muerte de Anne Marie Reeves Jarvis, su propia madre, especialmente por su lucha por apoyar a los dos bandos en el sector sanitario.

¿Por qué el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo en México?

En el caso de México, el origen oficial del Día de las Madres se debe a que en 1922 Rafael Alducin, entonces director de Excelsior, promovió los festejos y a ellos se unió José Vasconcelos, secretario de la SEP.

De acuerdo con la UNAM, en ese momento la Iglesia Católica se opuso, pero finalmente aceptó y una de las versiones indica que se instauró en mayo al ser el mes consagrado a la virgen María.

El día 10 supuestamente tiene un origen económico, pues según el Gobierno de México, en 1922 no se pagaba en las quincenas, en cambio se hacía los días 10.

México se convirtió en el primer país de América Latina en sumarse a estos festejos.