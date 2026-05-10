¿Acaso es ‘El Bromas’? Senador Néstor Camarillo recrea baile del ‘Joker’ en escaleras de NY (Video)

Néstor Camarillo salió a las calles a bailar la coreografía del 'Joker'.

¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? El senador Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, ‘sacó los pasos prohibidos’ y recreó una escena de la película ‘Joker’ en Nueva York.

“Encontré unas escaleras en el Bronx y tuve que hacerlo”, escribió el senador tras su visita a Nueva York, donde se le ve en las escaleras del barrio de Highbridge, conocidas popularmente como ‘Joker Stairs’ tras el lanzamiento de la película dirigida por Todd Phillips en 2019.

En el video se observa a Néstor Camarillo bajar de un edificio, vestido de traje, y tras llegar a las escaleras comienza a bailar, en un homenaje al personaje interpretado por Joaquin Phoenix.

En redes sociales hubo opiniones divididas, desde quienes le aplaudieron por la referencia hasta quienes le pidieron que no le hiciera caso a los comentarios positivos.

Además, la publicación se suma a otros contenidos polémicos del senador en redes sociales, como su debut musical en abril pasado, cuando presentó un cover de la canción ‘Ese Loco Soy Yo’, de Grupo Liberación.

¿Solo fue a grabarse? Esto sabemos de la visita del senador Néstor Camarillo a EU

Néstor Camarillo informó además que terminó su gira por Estados Unidos, en la que formó parte de la misión de legisladores mexicanos que fueron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Me voy muy contento y muy agradecido por mis paisanos y mis amigos los poblanos. Estar con ellos y sus familias en sus negocios... Y dejándoles en claro que en su estado los queremos y los esperamos con ansias”, expresó el funcionario.

Agregó que durante la misión en la ONU participó en los foros de innovación, tecnología, medio ambiente y cuidado del agua, además de compartir tiempo con diplomáticos y visitar universidades en Nueva York.

“Me voy con la certeza de que tenemos mucho trabajo por hacer por Puebla y por México”, escribió Néstor Camarillo.

El senador Néstor Camarillo representa a Movimiento Ciudadano actualmente, luego de obtener su escaño en representación del PRI en 2024.

Dicho ‘chapulineo’ fue polémico, ya que tras más de una década representando al tricolor como funcionario local, en agosto del año pasado dejó el liderazgo estatal del PRI en Puebla, además de que abandonó su militancia, para después sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano.