Se colgaron hasta el molcajete y pollitos vivos: Los mejores memes del Día del Niño 2026 y sus peinados locos

El Día de la Niña y el Niño dejó memes y peinados locos. (Fotos: IA Gemini / Capturas de pantalla).

El Día del Niño 2026 en México llegó con regalos, salidas familiares, un concierto gratis de 31 minutos en el Zócalo… y una avalancha de memes que no tuvo piedad con los adultos que se aferran a la infancia.

Desde imágenes de la infancia que nadie pidió ver hasta peinados que desafían las leyes básicas de la física, la conversación digital se llenó de humor.

Memes del día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Los niños que no son niños celebran el 30 de abril con nostalgia

Los memes del Día del Niño tuvieron un protagonista claro: las fotos del pasado que los adultos suben con nostalgia.

Luego están los memes godines. Sí, porque crecer implica aceptar que el 30 de abril ya no incluye festival ni bolsita de dulces. Varios usuarios compartieron publicaciones quejándose de que en sus trabajos no hubo ni un “feliz Día del Niño”. Nada. Ni un chocolate. Ni un aplauso. Ni un concurso de peinados locos. Puro Excel.

Y como no podía faltar, apareció el toque futbolero: aficionados que llaman “niños” a equipos rivales. Un clásico que no falla, sobre todo cuando hay ganas de picar tantito al contrincante.

Memes del Día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Peinados locos del Día del Niño: creatividad nivel ‘¿cómo se sostiene eso?’

Ahora, si los memes fueron buenos, los peinados locos del Día del Niño jugaron en otra liga. Aquí no hubo medias tintas: o te rifabas… o te rifabas.

Entre los más comentados están los peinados inspirados en comida mexicana. Sí, leíste bien. Hubo trompos de pastor en miniatura, platos de tacos montados sobre cabezas infantiles y combinaciones que hacen preguntarse cuánto gel se necesita para sostener semejante obra.

También destacaron creaciones más elaboradas: voladores de Papantla en versión capilar, castillos tipo cuento de Rapunzel y hasta peinados con pollitos reales. Sí, reales. Aquí ya no sabemos si es estética o zoológico portátil.

Memes del día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del Día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del Día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del Día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del Día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del Día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Memes del Día del Niño. (Foto: Captura de pantalla).

Día del Niño en México: por qué se celebra el 30 de abril

Entre tanta risa, vale recordar que el 30 de abril, Día de la Niña y el Niño, tiene historia. Según la UNAM, el origen internacional se remonta al 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU reafirmó los derechos de la infancia con la Declaración de los Derechos del Niño.

En México, la celebración comenzó en 1916 en Tantoyuca, Veracruz, y se oficializó en 1924 durante el gobierno de Álvaro Obregón, con José Vasconcelos en la SEP. Desde entonces, la fecha se mantiene como un espacio para reconocer derechos como la educación, salud, alimentación e identidad.

Es decir, sí: hay memes… pero también hay contexto.

Derrama económica del Día del Niño 2026: no todo son dulces, también hay millones

Mientras unos hacen memes, otros hacen cuentas. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estima que el Día del Niño 2026 en México dejará una derrama de 37,500 millones de pesos, con un crecimiento del 5 % frente a 2025.

El impacto alcanza a 3.6 millones de unidades económicas, especialmente en sectores como jugueterías, dulcerías, restaurantes, cines y experiencias familiares. O sea, todo lo necesario para que el festejo no se quede en “te doy un abrazo y ya”.

Octavio de la Torre, presidente del organismo, lo resumió así: “El Día de la Niña y el Niño es una celebración familiar, pero también una fecha clave para la economía local. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que todos los días levantan la cortina en México”.

También destacó otro punto clave: “Cuando una familia compra en un negocio formal, local o familiar, no solo adquiere un producto: protege empleos, fortalece la economía de su comunidad”.

En un país con 6.1 millones de negocios familiares y más de 36.1 millones de niñas, niños y adolescentes, la fecha no pasa desapercibida.

Con información de EFE