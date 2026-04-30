¿Dónde ver el concierto de 31 Minutos en el Zócalo gratis? Horario y transmisión EN VIVO

El concierto de 31 Minutos en el Zócalo incluirá temas como ‘Tangananica-Tangananá’ y ‘Equilibrio espiritual’. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¡Tulio, Tulio, estamos al aire! El concierto de 31 Minutos en el Zócalo —que se realiza este 30 de abril— llegará a las pantallas de todas las personas, ya que se tiene planeada una transmisión en vivo del espectáculo.

Las marionetas llegaron desde Titirilquén a la Ciudad de México para brindar un concierto gratuito en el Zócalo con motivo del Día del Niño y de la Niña, e interpretar todos los éxitos conocidos gracias al Top Top Top de Policarpo Avendaño.

A diferencia de los espectáculos que realizaron recientemente en el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional, Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín y el resto de los personajes presentarán el show ‘Yo nunca vi televisión’.

El concierto de 31 Minutos en el Zócalo se realiza este 30 de abril. (Foto: Cuartoscuro) (Adolfo Vladimir)

¿Dónde ver la transmisión EN VIVO del concierto de 31 Minutos en el Zócalo gratis?

¡Y descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la televisión! No todo lo que pasan en la TV es ‘fome’, y 31 Minutos lo sabe, por lo que el concierto tendrá transmisión en vivo.

Lo mejor es que no tienes que pagar por ningún servicio de suscripción, pues, tal como sucedió con el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo, el show se transmitirá a través de los siguientes canales de televisión abierta:

Canal 14

Capital 21

Canal Once

TV Migrante

Además, Capital 21 informó que el evento también estará disponible en sus redes sociales, por lo que tienes la opción de sintonizar cualquiera de estas señales para disfrutarlo.

¿A qué hora inicia la transmisión de 31 Minutos en el Zócalo?

¡Muy buenas noticias! El concierto de 31 Minutos será por la noche, lo que permitirá que todas las personas —incluidos aquellos jóvenes adultos que crecieron viendo el programa— puedan disfrutarlo después de la escuela o el trabajo.

Tanto la transmisión en vivo como el concierto iniciarán a las 7:00 de la noche. Hasta ahora, no se ha informado si habrá invitados especiales o artistas que abran el espectáculo, pero sí se confirmó la presencia de Tulio Triviño, Juanín, Patana y Juan Carlos Bodoque.

En caso de que estés pensando en asistir directamente al Zócalo, se recomienda llegar con anticipación, ya que la entrada es gratuita y se espera una alta afluencia de personas.

¿Qué canciones tocará 31 Minutos en el Zócalo?

El espectáculo que presentarán en el Zócalo no es ‘Radio Guaripolo’; en esta ocasión, Tulio Treviño dejará descansar al “personaje favorito de los niños de 31 Minutos” para realizar el show ‘Yo nunca vi televisión’.

Si eres fan, sabrás que es el mismo formato que presentaron durante el Vive Latino 2020. En el concierto no solo interpretarán sus más grandes éxitos, sino que también mezclarán una historia.

“A Tulio le tocará dar la noticia más impactante que ha hecho en su vida, y eso lo tiene muy preocupado. Eso es parte del espectáculo porque, además de ser un concierto, también es una obra con sketches de los personajes y humor”, explica la revista UNAM Global.

31 Minutos presentará su show 'Yo nunca vi televisión' este 30 de abril en el Zócalo. (Foto: Cuartoscuro) (Adolfo Vladimir)

Algunas de las canciones que interpretaron durante la gira de ‘Yo nunca vi televisión’ y que posiblemente integren el setlist del concierto en el Zócalo son las siguientes: