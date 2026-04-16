Andrea Bocelli en el Zócalo: A 30 años de Romanza, el disco que lo lanzó a la fama en México

Andrea Bocelli celebrará el 30 aniversario del disco 'Romanza' con una presentación gratuita en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro/Especial)

Andrea Bocelli celebrará los 30 años del lanzamiento del disco Romanza con una presentación gratuita en el Zócalo de la CDMX, este sábado 18 de abril. Se trata de uno de los discos más influyentes del pop lírico contemporáneo y un punto de inflexión en la carrera del cantante italiano.

Publicado en 1996, el álbum consolidó a Andrea Bocelli, no solo como tenor, sino como una figura global capaz de tender puentes entre la ópera y la música popular, en una fórmula que redefinió el mercado musical de finales del siglo XX.

Romanza no solo destaca por sus ventas —que lo colocan entre los discos italianos más vendidos de la historia—, sino por su impacto cultural, particularmente en América Latina y Europa.

El fenómeno de Bocelli no puede entenderse sin este álbum. Con sencillos como ‘Con te partirò’, el cantante logró trascender las barreras del idioma y posicionarse en rankings internacionales, algo poco común para un tenor clásico en ese momento. La reinterpretación posterior junto a Sarah Brightman, ‘Time to Say Goodbye’, amplificó ese alcance.

En México este disco tomó popularidad también por el tema ‘Vivo por ella’ (a dueto con Martha Sánchez), ‘Vivo per lei’ (en italiano), el cual fue la introducción musical de la telenovela ‘Vivo por Elena’.

Romanza es una mezcla de música pop, con temas más clásicos, algunos fueron presentados tanto en italiano como en español y otros solo en el idioma natal de Bocelli.

Los temas de Romanza son:

Con te partirò (Por ti volaré)

(Por ti volaré) Vivere (Viviré)

Per amore (Por amor)

Il mare calmo della sera (El silencio de la espera)

Caruso

Le tue parole

Vivo per lei (Vivo por ella)

Romanza

Voglio restare cosi

Macchine da guerra

La luna che non c’é

Rapsodia

E chiove

Miserere

Time to say goodbye

¿Quién es Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli es un tenor, compositor y productor musical nacido el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico, Italia. Desde temprana edad mostró inclinación por la música, aunque inicialmente estudió Derecho en la Universidad de Pisa.

Su carrera despegó en la década de los noventa tras ganar el Festival de San Remo en la categoría de nuevos talentos. Posteriormente, su colaboración con artistas internacionales y su capacidad para fusionar géneros lo posicionaron como una figura clave del llamado crossover clásico.

El impacto de Romanza en la música global

Romanza marcó un antes y un después en la industria musical. El disco recopiló algunos de sus primeros éxitos y funcionó como carta de presentación internacional.

El álbum logró ventas multimillonarias y permaneció durante años en listas de popularidad en distintos países. Su éxito radica en una combinación de elementos: producción accesible, repertorio emocional y una estrategia de internacionalización poco común para artistas de formación clásica.

A 30 años de Romanza, Bocelli continúa activo en escenarios internacionales, con presentaciones en recintos emblemáticos y colaboraciones con artistas contemporáneos. Su legado se refleja en la consolidación del género crossover y en la apertura de mercados para cantantes de formación clásica.

Además, su historia personal —incluida la pérdida de la vista a los 12 años— ha contribuido a construir una narrativa de superación que ha fortalecido su conexión con el público.

El concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo presentará como artistas invitados a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, comenzará a las 19:00 horas.