Christian Nodal dice que Andrea Bocelli es su fan: ‘Él había escuchado de mí'

Christian Nodal fue el único cantante mexicano en participar en el concierto homenaje a los 30 años de trayectoria artística de Andrea Bocelli, celebrado en Toscana, Italia.

El intérprete de ‘Dime como quieres’ subió al escenario al lado del tenor italiano, para cantar el tango ‘Por una cabeza’ de Carlos Gerdel.

Nodal ensayó con Bocelli antes de la presentación. (Instagram @nodal)

¿Cómo fue el encuentro de Nodal con Andrea Bocelli?

Pero antes de ir a Italia, Christian Nodal contó, en una entrevista concedida a Mónica Castañeda, transmitida este martes en el programa de TV Ventaneando, que desde antes de tener su primer encuentro, Bocelli ya conocía la música del mexicano.

“Yo no sabía, pero el señor le gustaba mi música, ya había escuchado de mí, le están haciendo un homenaje y tuve la dicha de estar entre ellos, me mandan a hablar y me piden que lo vea, solo respondí si no se estaban equivocando de artista“, reveló.

El cantante de regional mexicano también expresó palabras dedicadas al tenor italiano, especialmente acerca del momento donde lo conoció por primera vez.

Nodal aseguró que Bocelli ya lo conocía. (Foto: Instagram @nodal)

“Entré a su camerino y es un ser humano increíble, yo lo admiro mucho y respeto mucho su carrera, todo lo que ha construido, yo encantado de viajar al otro lado del mundo para llevar la bandera de México en alto”, declaró el intérprete de ‘Botella tras botella’.

Nodal comparte mensaje en sus redes sociales para Bocelli

Christian Nodal subió una serie de fotos a su cuenta de Instagram donde compartió un breve mensaje por su participación en el homenaje a la carrera de Andrea Bocelli.

“Feliz de acompañar en su 30 aniversario a mi querido amigo Andrea Bocelli. Hoy será un día que me llevaré pa’l cora toda la vida, muchas gracias”, escribió el cantante mexicano.

Christian Nodal fue el único invitado mexicano al homenaje para Andrea Bocelli.(Foto: Facebook @christiannodaloficialmx).

Como reacción, su actual novia Ángela Aguilar, solo comentó con un emoji con forma de corazón en el post hecho en las redes sociales de Nodal.

¿Qué artistas participaron en el concierto de Andrea Bocelli?

Si bien Nodal fue el único representante de México en el evento del cantante italiano, también se presentaron otros artistas, reconocidos internacionalmente, entre ellos destacan los siguientes.

Ed Sheeran.

Shania Twain.

Sofia Carson.

Sofía Vergara.

Nadine Sierra.

David Foster.

Lang Lang.

Russel Crowe.

Eros Ramazotti.

Johnny Depp.

Laura Pausini.

Plácido Domingo.

Tiziano Ferro.

Brian May, de Queen.

Aunque no tuvieron relación con el espectáculo, también estuvieron presentes las hermanas Kim y Khloe Kardashian. Cabe destacar que restan dos conciertos más, uno el miércoles 17 y otro el viernes 19 de julio.