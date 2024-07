Christian Nodal revela cómo ha lidiado con el odio en redes: ‘Que piensen lo que quieran’

“Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas, pa’ dejarte bien claro qué fue lo que pasó”, la letra del famoso tema ‘No te contaron mal’ de Christian Nodal se volvió canon y el cantante mexicano decidió revelar cómo ha lidiado con el odio y constantes críticas en su contra que a diario circulan en redes sociales.

Fue en el pódcast del WiZink Center by Endesa que el también compositor habló sin filtros sobre cómo fue salir de un estado de depresión y ansiedad causado por los ataques en redes sociales que se dispararon en su contra debido a su polémica vida amorosa.

“Hace dos años toqué fondo muy feo, por lo mismo, redes sociales. Me tomó mucho tiempo de terapia. Tome como un año para salir de depresión, ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando justo por eso”, dijo.

Christian Nodal reveló que no hace caso a las críticas en redes sociales y vive su vida al máximo. (Foto: Especial). (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué opina Christian Nodal de las críticas?

Ser el exnovio de Belinda, el padre de la hija de Cazzu y, ahora, el nuevo novio de Ángela Aguilar, no es tarea sencilla para el cantante de 25 años que reveló su fórmula para lidiar con el odio: “que crean lo que quieran”, le respondió a Paz Aparicio, la directora de WiZink Center.

“Llegué a un balance muy bonito de la vida donde en realidad no dejo de vivir por lo que me digan ni me interesa cambiar la opinión. Cuando la gente decide creer cualquier teoría, que crean lo que quieran, yo ya no estoy para aclarar rumores ni nada de eso”

Incluso, Christian Nodal declaró que al ser personas públicas se vuelven blanco de las redes sociales, plataformas que considera que pueden dejar comentarios positivos y negativos; pero fue tajante a la hora de reiterar que el odio y las críticas en su contra no perturban su vida personal.

“Me siento muy bendecido, vivo de mi sueño, vivo de lo que amo, de la música. Entendí que tenemos una vida como para estar deprimido. Al final del día, es lo que es, que piensen lo que quieran”.

Durante la entrevista, Nodal también habló de sus tatuajes y la relación con arte de estilo ‘western’ que tanto le gusta; además, se dijo agradecido con el público en España por recibirlo también en esta segunda vez que canta para ellos.

¿Quién es la actual novia de Christian Nodal?

Luego de anunciar su rompimiento con la madre de su hija, Cazzu, el intérprete de ‘Botella tras Botella’ causó polémica al ser captado en varias ocasiones al lado de Ángela Aguilar, la cantante e hija de Pepe Aguilar, los rumores pasaron a ser una confirmación del romance y la formalización de su noviazgo.

Aunque el público no está a gusto con la forma en la que el cantautor mexicano terminó con su expareja para iniciar un noviazgo con Ángela Aguilar, quien tampoco se salvó de las críticas en su contra por su relación con Nodal.