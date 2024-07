¿Qué ha sido de Julio Iglesias y qué opina de sus memes de cada año?

Cada año, los memes de Julio Iglesias invaden el internet con ingeniosas frases que lo ligan a la llegada del séptimo mes, causando risas entre la comunidad de internautas; aunque, todo esto nos preguntamos, ¿qué ha sido de Julio Iglesias?

Julio José Iglesias de la Cueva es un cantante, abogado, empresario, exfutbolista, músico, productor y compositor madrileño de 80 años de edad.

Su legado musical, así como su fama y fortuna, marcaron a toda una generación; aunque, en la actualidad, el intérprete de ‘Spanish girl’ se encuentra retirado de los escenarios y de la vida pública, no porque no le gustará ser famoso, sino por un poco de privacidad.

Los memes del cantante Julio Iglesias son un clásico en Internet cada vez que llega el séptimo mes del año. (Foto: Especial / El Financiero).

Sin que esto sea motivo para no mantener un contacto más profundo con sus admiradores que lo siguen en su cuenta de Instagram, donde de vez en cuanto comparte sus reflexiones sobre la vida, su carrera, sus intereses y sus andanzas; incluso, información oficial que desmiente rumores sobre la salud de Julio Iglesias.

¿Qué hace Julio Iglesias en la actualidad?

Vivir alejado de los reflectores no lo libra de protagonizar polémicas, como la más reciente que involucró la retención de su equipaje en el aeropuerto de Punta Cana, donde intentó introducir más de 40 kilos de alimentos, entre ellos frutas y vegetales; pese a que, de inicio, se intentó ocultar la identidad del cantante español sin éxito, ya que más tarde se confirmó que el equipaje pertenecía a Julio Iglesias.

El 6 de marzo, el cantante dedicó una publicación a sus recuerdos y compartió cómo conoció a Audrey Hepburn cuando trabajaron juntos en una campaña de la UNICEF. En la misma historia mencionó a nombres de la talla de Frank y Bárbara Sinatra, así como a Gregory Peck, quienes fueron amigos del intérprete.

“Muchas veces descubro situaciones inesperadas, que llegan a mi vida y la llenan de recuerdos, conocí a Audrey Hepburn trabajando para UNICEF, viajamos a varios países para confortar y tratar de concienciar lo más posible la miseria en que vivían tantos millones de niños desamparados”, escribió.

Julio Iglesias es uno de los artistas más importantes en la historia de la música, tendrá su propia serie en Netflix. (Foto: Cuartoscuro).

Netflix alista serie de Julio Iglesias

En febrero, Netflix y Julio Iglesias se unen para llevar a las pantallas la primera serie sobre su vida, pero esto no fue todo, porque también se confirmó que él mismo trabajaría en el equipo creativo de la producción que se estrenará a nivel mundial.

La bioserie de Julio Iglesias está en proceso de desarrollo y se enfocará en los 55 años de carrera del artista, así como en plasmar aspectos de su vida personal.

“Contará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático, y cómo llegó a ser una estrella universal que está entre los cinco mayores vendedores de discos de la historia”, declaró Netflix tras el anuncio de la producción.

Si bien, Julio se mantiene aislado de la vida pública, proyectos como el de su propia serie le ocupan parte de su tiempo de retiro. Sin mencionar que sería una gran sorpresa para sus seguidores verlo hacer un cameo en su propia serie, aunque de esto no hay mayor información.

Julio Iglesias trabaja en el equipo creativo de su propia bioserie. (Foto: Netflix).

¿Qué opina Julio Iglesias de sus memes?

A ciencia cierta, nadie sabe cuándo se originó la ola de memes de Julio que anualmente causa risas entre la comunidad de internet, pero desde 2015 el mismísimo Julio Iglesias se pronunció al respecto en una entrevista de la revista Hola.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, dijo en aquella ocasión.

Julio Iglesias es un afamado cantante y empresario que marcó a una generación. (Foto: Shutterstock).

¿Dónde vive Julio Iglesias?

Julio Iglesias tiene una fortuna calculada en 750 millones de euros. Ingresos que bien le alcanzan para tener propiedades de lujo en España, Bahamas, Miami y Punta Cana.

Si bien, el cantante de ‘Con la misma piedra’ no ha hecho pública la información de su actual residencia, la periodista española, Beatriz Cortazar, informó que el cantante se compró una isla dentro del archipiélago de Bahamas en donde ya le construyen una nueva mansión.

Julio Iglesias vive en el retiro y su fortuna asciende a 750 millones de euros. (Foto: Instagram @julioiglesias).

¿Quién es Julio Iglesias?

Julio Iglesias se tomó muy en serio la frase de Barbie ‘Sé lo que quieras ser’ y a lo largo de sus 80 años se ha dedicado a ser, entre otras cosas, futbolista al jugar como portero en equipos de alto renombre como el Real Madrid de 1959 a 1963; dejando ese sueño de lado tras un accidente que lo dejó semi paralítico por casi un año.

Con la tragedia, Julio descubrió la música y a la par de su recuperación fue afinando los acordes que marcarían el ritmo en el gusto del público a nivel internacional; sus composiciones significaron un antes y un después en la industria.