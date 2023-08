La historia de ‘¿Y cómo es él?’: José Luis Perales no la compuso para su hija, era para Julio Iglesias

“¿En qué lugar se enamoró de ti?”: la letra del sencillo ‘¿Y cómo es él?’, del cantautor español José Luis Perales, es una de las más icónicas en su carrera, sin embargo, originalmente esta canción iba a ser interpretada por otro artista.

José Luis Perales es un músico originario del municipio Castejón, ubicado en España. Es reconocido por éxitos como ‘Un velero llamado libertad’, ‘Me llamas’, ‘Tentación’, entre otros.

Este 7 de agosto, diversos medios mexicanos lanzaron como noticia la supuesta muerte de Perales sin ningún tipo de confirmación. Momentos después de aquella revelación, el cantante desmintió su fallecimiento y reveló que está de viaje en Londres, Reino Unido.

El cantante José Luis Perales desmintió su muerte. (Foto: Instagram / @jlperalesoficial)

¿Quién compuso la canción ‘Y cómo es él’ de José Luis Perales?

La carrera musical de José Luis Perales inició a mediados de la década de los setenta, pero no fue hasta 1982 que el cantante alcanzó la fama con el estreno de su álbum Entre el agua y el fuego.

Este compendio musical contiene una de las canciones más populares de toda su carrera: ‘¿Y cómo es él?’. El éxito hace referencia a un enamorado que ha perdido a la persona que ama debido a que se ha ido con otro.

El cantante José Luis Perales es reconocido por su larga trayectoria en la industria musical. (Foto: Instagram / @jlperalesoficial)

Es por ello que la canción consiste de una serie de preguntas del cantante cuestionando a una mujer sobre su nueva pareja. Como referencia, este es un extracto de la letra de ‘¿Y cómo es él?’:

“¿Y cómo es él?

¿En qué lugar se enamoró de ti?

¿De dónde es?

¿A qué dedica el tiempo libre?

Pregúntale

¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?”

A pesar de ser una de sus canciones más populares, originalmente este sencillo era un encargo que tenía previsto ser interpretada por otro músico español.

José Luis Perales es la voz detrás del sencillo 'Un velero llamado libertad'. (Foto: Instagram / @jlperalesoficial)

¿Qué canción le compuso José Luis Perales a Julio Iglesias?

En 2017, José Luis Perales tuvo una conversación con el medio Diario Libre en el que se sinceró sobre el origen de ‘¿Y cómo es él?’.

“Realmente es una canción de encargo... fue escrita para Julio Iglesias, que después, pues no se la di. No se la di porque la gente de mi compañía creyó que la debía cantar yo, que era una gran canción, que sería un gran éxito como así fue, pero no tiene más historia en realidad”, explicó el cantante José Luis Perales.

Julio Iglesias no se ha pronunciado al respecto de la posibilidad que tenía de interpretar ‘¿Y cómo es él?’. Asimismo, en aquella conversación, José Luis Perales desmintió que la canción tuviera alguna dedicatoria.

Julio Iglesias por poco se queda con una de las canciones de José Luis Perales. (Foto: Instagram / @jlperalesoficial / @julioiglesias)

“Mucha gente cree que la hice para una hija, pero es imposible, porque cuando hice esa canción mi hija María tenía tres años... esta es una canción para adultos y este caso era Julio Iglesias, pero que después nada, no se la di”.

Perales la compuso en 1982, cuando Julio Iglesias se había separado de su esposa Isabel Preysler (actual pareja del escritor Mario Vargas Llosa), ella en ese entonces ya se había casado con Carlos Falcó, su segundo matrimonio.

Una versión apunta que su discográfica no aceptó que Iglesias la interpretara porque creyó que tras la ruptura de Isabela sería un escándalo, por ello, Perales la cantó.

El cantante detrás de ‘Un velero llamado Libertad’ también negó que aquel éxito fuera para alguna expareja.

El sencillo de ‘¿Y cómo es él?’ ha sido tan popular que en 2010, Marc Anthony hizo un ‘cover’. Y recientemente, en 2019 fue relanzado con una mejor calidad auditiva por parte de José Luis Perales.