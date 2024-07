‘Cayó julio y con mucha agua’: Los mejores memes del mes con Julio Iglesias y lo que él opina de ellos

“Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de memes nunca aprenderé...”: Sí, otra vez llegan las bromas sobre Julio Iglesias en el séptimo mes del año. Y es que así como el cantante Chayanne es el protagonista de los memes del Día del Padre, las imágenes del compositor español ya son un clásico de Internet a medio año.

Quizá algunos ‘centennials’ creen que estos memes del cantante de ‘Con la misma piedra’ son algo así como las nuevas imágenes de Piolín de las que tanto se burlaban antes los ‘millennials’, pero siguen vivos en redes sociales cada año.

Julio José Iglesias de la Cueva, nuestro ‘spanish boy’ favorito, ha sido de todo a lo largo de sus 80 años: compositor, músico, productor, abogado, futbolista, ganador del disco de Diamante del Libro Guinness, empresario y meme viviente.

¿Qué opina Julio Iglesias de sus memes?

El momento exacto en que Julio Iglesias se volvió meme no se sabe, pero en 2015 él comentó lo que pensaba al respecto:

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, comentó en una entrevista con Hola.

‘Llegó julio’: Bienvenida al mes con los mejores memes y fotos de Julio Iglesias

Julio Iglesias vuelve cada año en forma de meme.

Tengo un amor odio con los memes de Julio 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤣🤣 pic.twitter.com/4NFB8oztq3 — San✨ (@Lady__Mermelada) July 1, 2024

¿Qué ha sido de Julio Iglesias, protagonista de los memes de julio?

El intérprete de ‘Spanish girl’ y ‘De niña a mujer’ tiene cantada ya una serie de ficción sobre su vida, según anunció Neflix este febrero: “Leyenda. Icono. Truhán. Universal. La serie de ficción sobre la vida de Julio Iglesias llegará próximamente”.

Julio Iglesias es una leyenda de la música y de Internet, por lo cual no es de extrañar que le ha ocurrido lo mismo que al intelectual Noam Chomsky o al cantante José Luis Perales: ha tenido que salir a desmentir su muerte.

En 2022, el músico escribió en Instagram que eran falsos los rumores de su muerte y su supuesta mala salud (se dijo que tenía Alzheimer y estaba en silla de ruedas).

Tiempo después, Iglesias eligió un “pequeño tiempo de soledad”, según escribió en 2023: “De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”.