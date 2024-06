Noam Chomsky está muerto... de risa con los memes: Los que nos dejó la ‘fake news’ sobre el intelectual

Una 'fake news' sobre Noam Chomsky no fue perdonada por los usuarios de Internet, los cuales reaccionaron con memes a la información no verificada sobre su supuesta muerte. (Fotos: Especial / AP).

“Y se marchó...” el sentido común: como pasó con la supuesta muerte de José Luis Perales, cantante de ‘Un velero llamado Libertad’, este 18 de junio diversos medios de comunicación nacionales, internacionales y hasta instancias gubernamentales difundieron la noticia falsa del fallecimiento de Noam Chomsky, quien se encuentra bien y en recuperación.

Valeria Wasserman Chomsky respondió a una consulta vía correo electrónico de The Associated Press donde le cuestionaron si su esposo había fallecido: “No, es falso”.... Y así, los que lo dieron por muerto ‘quedaron’.

¿Qué le pasó a Noam Chomsky?

Noam Chomsky, famoso intelectual estadounidense que escribió obras como Media Control (1991) y El conocimiento del lenguaje (1986), fue dado de alta este martes de un hospital en la ciudad brasileña de São Paulo y seguirá su tratamiento médico en casa, según el centro de salud Beneficiência Portuguesa.

Chomsky, de 95 años, estuvo hospitalizado hasta esta tarde por un derrame cerebral sufrido hace un año, según explicó anteriormente su esposa Valeria a AP.

El lingüista vive en Brasil desde 2015, es conocido por millones de personas por sus críticas a la política exterior de Estados Unidos, fue profesor por décadas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 2017, se incorporó al Colegio de Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Universidad de Arizona en Tucson.

El economista Jose M. Santana, investigador asociado del MIT, expresó en X: “Resulta increíble y paradójico que un intelectual tan brillante, prolífico y profundo como Noam Chomsky, que en su obra cumbre Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media expuso la capacidad de los medios de comunicación para distorsionar la realidad y moldear las percepciones, se convirtiera ahora en víctima palpable de esa misma maquinaria de desinformación que tan agudamente criticó”.

Los memes de la ‘fake news’ sobre Noam Chomsky

Los memes, como esa forma de expresión de la opinión pública, no perdonaron la falta de verificación de la muerte del Chomsky.

Así que las personas en Internet compartieron imágenes y mensajes sobre la difusión de las ‘fake news’ que se repite una y otra vez, como le ha pasado también a otras personalidades de la política y el espectáculo.

Memes de la 'fake news' sobre Noam Chomsky. (Foto: Especial).

Con información de EFE y AP.