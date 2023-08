‘Y se marchó…’: La historia de ‘Un velero llamado Libertad’, tema de José Luis Perales

Este lunes, una noticia empezó a difundirse como pólvora a nivel mundial: La supuesta muerte de José Luis Perales, misma que el cantautor se encargó de desmentir con un video en sus redes sociales asegurando que, contrario a lo que algunos medios publicaron, él estaba con su familia.

“Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto, la verdad es que estoy más vivo que nunca (…) Que estamos muy bien, se acabó”, señaló.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

José Luis Perales es uno de los músicos y compositores españoles más famosos a nivel mundial. Canciones como ‘¿Y cómo es él?’ y ‘Un velero llamado Libertad’ son conocidas a lo largo y ancho del orbe, y en años recientes han revivido para nuevas generaciones gracias a las redes sociales.

Las teorías alrededor de ‘Un velero llamado Libertad’, de José Luis Perales

‘Un velero llamado Libertad’ es la sexta canción de José Luis Perales incluida en su álbum Tiempo de Otoño, lanzado en 1979, y que hasta ahora tiene más de 44 millones de reproducciones en Spotify.

Portada de 'Tiempo de Otoño', de José Luis Perales, donde viene la canción 'Un velero llamado Libertad'. (Foto: Spotify)

A lo largo de los años hubo mucha especulación sobre el origen de este tema, que es uno de los más famosos del músico y en los últimos años ha revivido en redes sociales para musicalizar videos con finales ‘trágicos’.

Precisamente esta era una de las teorías detrás de la canción escrita por Perales. Se llegó a pensar que la escribió inspirado en un accidente que tuvo mucha repercusión a finales de los setenta: un joven se había ahogado en el embalse de Entrepeñas, en la localidad de Guadalajara, España.

Lo anterior fue solo una teoría, pues la verdadera razón está muy alejada de aquel trágico suceso.

'Un velero llamado Libertad' es una de las canciones más populares de José Luis Perales. (Foto: Instagram / @jlperalesoficial)

La verdadera historia detrás de ‘Un velero llamado Libertad’, de José Luis Perales

En realidad, José Luis Perales se inspiró en una película que vio, además de que jugó con el nombre de una embarcación que él mismo tenía para darle más sentido.

“Recuerdo que estaba viendo una película en televisión: era un chico joven que se iba en un barco para no volver. En la canción, ya que los autores nos podemos permitir cualquier variación en el guion, en contra de lo previsto en la película decidí que el chico volviera. Era más lógico que la soledad, sobre todo porque las sirenas no existen”, señaló entre risas durante una sesión de preguntas y respuestas con sus admiradores para el diario El País hace unos años.

En otra videoentrevista, ahora con lectores del diario El Mundo en 2006, explicó que eligió el nombre de Libertad porque así se llama el velero que tenía en una casa de descanso.

“Hablo de veleros porque aunque no soy nacido en ciudad de mar, mi casa de campo está en la orilla de un pantano artificial, el pantano de Buendía, en Guadalajara (España). Y ahí tengo mi velero llamado Libertad”, aseguró el cantautor.

Para agregar a las declaraciones anteriores, desmintió haber escrito la canción inspirado en el accidente de Entrepeñas, aunque sí hizo un tema pensando en aquel joven.

“En realidad, ‘Un velero llamado Libertad’ no tiene que ver con la historia del niño que se ahogó. A este chico, que ciertamente tuvo un accidente en el pantano, le escribí una canción que se llamaba ‘Pequeño Marinero’”, compartió en aquel entonces.

El cantante José Luis Perales se inspiró en su velero llamado Libertad. (Foto: Instagram / @jlperalesoficial)

‘Un velero llamado libertad’: La canción que conocen las nuevas generaciones gracias a TikTok

Si eres asiduo usuario de TikTok, seguramente has visto algún video que muestra situaciones divertidas que implican la ida de algo o un accidente ‘chusco’ musicalizado con el coro de ‘Un velero llamado Libertad’.

“Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad” es lo que predomina en este tipo de clips que abundan en dicha red social y se replican en otras.

Las nuevas generaciones se han familiarizado con esta canción gracias a dicha plataforma, y a 44 años de su estreno, sigue vigente no solo entre los contemporáneos de José Luis Perales, también con jóvenes que la llegan a usar en TikTok.

Ahora, en honor a que no murió José Luis Perales 🤣 🤣 🤣 🤣 🥳



Y se marchó 🎶... https://t.co/0YiPzyW6UJ pic.twitter.com/jd12TCarWu — Jennier Pérez (@perez_jennier) August 7, 2023

Incluso, el utilizar esta canción se convirtió en tendencia, y emplearla para alguno de tus videos puede significar más visualizaciones, por lo popular que se ha vuelto.