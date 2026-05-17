‘MasterChef 24/7’ HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el estreno del reality show?

MasterChef 24/7 debuta este domingo con una transmisión continua en un hito en la historia del reality culinario en México. La nueva edición llega con acceso permanente a la convivencia y competencias de los participantes, además de una nueva dinámica donde el público tendrá influencia en algunos momentos del programa.

La temporada 2026 arranca mediante TV abierta pero además mediante una transmisión en streaming para llevar seguimiento del formato 24/7, donde los participantes convivirán en las áreas del llamado ‘Mundo de MasterChef 24/7′ a lo largo de varias semanas de competencia.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el estreno de ‘MasterChef 24/7’?

El estreno oficial de MasterChef 24/7 México 2026 se realiza este domingo 17 de mayo a las 8:00 pm, tiempo del centro de México. La gala principal se transmitirá a través de Azteca UNO en TV abierta.

Además de la emisión televisiva, esta edición ofrecerá acceso permanente al reality mediante Disney+, donde el público podrá seguir las actividades de los cocineros las 24 horas del día.

La dinámica cambiará respecto a temporadas anteriores debido a que el programa tendrá seguimiento continuo durante toda la semana. Los lunes se realizarán retos de caja misteriosa y el llamado “Poder del Pin”; los martes habrá dinámicas de beneficio y castigo; mientras que los miércoles estarán dedicados a competencias por equipos.

Los jueves se disputarán los mandiles negros y el viernes se celebrará el reto de salvación, jornada en la que también se abrirá una votación para que el público rescate a uno de los participantes en riesgo. Finalmente, el domingo concluirá con la gala de eliminación, muy al estilo de realities como La Granja VIP o La Casa de los Famosos México.

La producción del programa revela que esta será la primera adaptación de MasterChef con formato 24/7. La presentadora Claudia Lizaldi adelantó previamente que, pese al cambio de dinámica, el programa conservará “la esencia” de un formato “familiar e inspirador”.

¿Quiénes son los jueces y chefs maestros de ‘MasterChef 24/7’?

La edición 2026 mantendrá al panel de jueces integrado por los muy queridos chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, quienes continúan como responsables de evaluar los platillos y definir qué participantes abandonan la competencia cada semana.

La chef Zahie Téllez explicó el rol del jurado dentro del reality: “Somos la autoridad dentro de la cocina, decidimos quién participa por el gran premio y no se queda con las ganas”.

La temporada también incorporará a cuatro “Maestros del Fuego”, chefs encargados de impartir clases y acompañar a los concursantes durante la competencia: Lili Cuéllar, Diego Niño, Isabel Carvajal y Édgar Núñez.

Sobre el nivel de exigencia que tendrá el programa, el chef Herrera aseguró que la preparación de los participantes será más intensa. “Estamos esperando resultados espectaculares”, afirmó el chef al hablar del nuevo esquema con profesores y asesoría constante.

Herrera advirtió que el estándar de evaluación aumentará con el nuevo formato. “Ahora me presentas un plato bien hecho con la técnica correcta y que el plato esté a la altura de MasterChef”, declaró.

El chef Poncho sostuvo que el apoyo de instructores permitirá elevar la calidad de las críticas dentro de la competencia. “Como jurado, al tener mejores platillos estamos seguros de que podremos dar mejores consejos, mejores críticas, más justas”, comentó.

¿Qué se sabe de los participantes de ‘MasterChef 24/7’?

La lista completa de concursantes todavía permanece reservada y será revelada durante el estreno del reality. Sin embargo, la producción confirmó a Julio Vázquez como el primer participante oficial tras resultar ganador de la experiencia TikTok organizada previo al lanzamiento.

En esa dinámica participaron 13 creadores de contenido que convivieron durante 24 horas dentro de las instalaciones del reality y enfrentaron distintos retos culinarios. Entre los nombres que participaron se encuentran Abue Angie Recetas, Mariana Ávila, Susy Mouriz, Liza Báez, Cecia Loaiza, Axel Armijo y Alex Durán, entre otros.

Los conductores digitales Leslie Gallardo y Antonio Betancourt adelantaron que el resto de cocineros se conocerán hasta el estreno oficial del programa. La producción mantuvo en secreto la identidad de varios participantes para reforzar la expectativa rumbo al debut.