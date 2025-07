¿Qué estudió la chef Zahie Téllez, juez de ‘MasterChef Celebrity’?

Zahie Téllez no es la única que no estudió gastronomía, pues el chef Adrián Herrera tampoco cursó esta licenciatura. (Foto: Especial El Financiero)

MasterChef Celebrity entró en la recta final y uno de los personajes que más críticas ha recibido a lo largo de esta temporada es la chef Zahie Téllez, quien forma parte del jurado del reality show.

Las críticas hacia la compañera del chef Poncho Cadena van desde su actitud con los concursantes del programa hasta los estudios con los cuales cuenta, debido a que la juez de MasterChef Celebrity 2025 no cursó una licenciatura en gastronomía.

A pesar de que la cocinera Zahie Téllez sí cuenta con una carrera universitaria y una larga trayectoria en diferentes restaurantes y programas de televisión sobre gastronomía, sus críticas en MasterChef Celebrity se han puesto en duda por esta situación, ¿qué estudió?

¿Cuál es la carrera que estudió la chef Zahie Téllez?

La vida de Zahie Téllez ha estado marcada por la dualidad: es una mujer mexicana con ascendencia libanesa lo que no solo se deja ver en el nombre, pues aunque siempre le tuvo un inmenso amor a la cocina, primero optó por estudiar no una, sino dos carreras que no están relacionadas con la gastronomía: Economía y Ciencia Política.

Ambas licenciaturas las cursó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la capital: “fueron 8 años, porque cuando yo estudié tenía que hacer una carrera primero y después la otra”, comentó en entrevista con Ricardo Raphael.

Zahie Téllez, juez de 'MasterChef Celebrity', lleva dos décadas dedicada de lleno a la gastronomía. (Fotos: Facebook / Zahie Téllez).

“Me encantan los números, me encanta mi carrera (en el ITAM), creo que la volvería a hacer, no me arrepiento”, agregó para el canal Creativa Comunicación. Con esta formación, Zahie Téllez trabajó 9 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Por qué Zahie Téllez se volvió cocinera?

A pesar de su decisión y de estar ejerciendo su carrera, Zahie Téllez nunca dejó de cocinar, una actividad que le apasionaba desde que era niña, pues ella se encargaba de cocinar lo que pescaba su papá, de quien aprendió el amor a la gastronomía.

“Ver a mi papá y su entusiasmo por cocinar, él se transformaba en la cocina, le enseñó a cocinar a mi mamá, es una alegría recordarlo, ¿cómo no iba a dedicarme a la cocina aunque soy economista y politóloga?”, comentó en otra conversación con la periodista Cristina Pacheco.

Por lo que un día, a sus 32 años, decidió cambiar el rumbo de su vida y empezar desde cero: “un día me despierto y le digo a mi esposo: ‘Oye, quiero estudiar cocina, pero de manera formal’”, recordó en una entrevista.

Zahie Téllez es una reconocida cocinera, pero estudió Economía y Ciencia Política. (Fotos: Facebook / Zahie Téllez).

Para ello, inicialmente, Zahie hizo sus estudios Instituto Gastronómico Letty Gordon, una institución de formación profesional que actualmente está cerrada, en la cual se ofrecían carreras para asociados en gastronomía, diplomados en pastelería y cursos para el público en general.

Luego cursó una especialidad en el Culinary Institute for Foreigners en Italia, aunque nada fue sencillo, ya que no solo no hablaba el idioma, sino que tuvo que esperar hasta tener una oportunidad para cocinar, pues empezó ‘desde abajo’.

Posteriormente, volvió a México, en donde comenzó a trabajar en el restaurante Salotto y luego tuvo la oportunidad de participar en el programa Enchilarte, del canal Gourmet.

Zahie Téllez cursó una especialidad en Italia, en donde comenzó trabajando desde 'abajo' hasta que ganó un lugar en la cocina. (Fotos: Facebook / Zahie Téllez).

Zahie Téllez también fue dueña de un restaurante llamado José Guadalupe Platos de Cuchara, en 2014, en el Mercado Roma; sin embargo, este proyecto cerró tiempo después.

Al respecto, la chef comentó en una entrevista con Siete Caníbales que su sueño no era tener restaurantes: “no me da curiosidad tener un negocio, porque tengo la libertad de conocer el mundo”.

¿Zahie Téllez es o no es una chef?

¡Ojo! Ser chef no implica haber estudiado gastronomía. Larousse Cocina explica que ‘chef’ es un término que se utiliza para nombrar a la persona que está a cargo de una cocina.

“Al chef le corresponde la concepción de los menús, de las cartas, de las sugerencias y de las fichas técnicas”, señala el portal especializado en gastronomía, por lo que chef, solo hace referencia a un rango en la cocina.

Larousse Cocina agrega que no todas las personas que estudian gastronomía terminan siendo chefs, ni todos los chefs estudian gastronomía, debido a que solo se trata de un rango que se gana con esfuerzo y trabajo duro.

Adrián Herrera tampoco estudió una carrera en gastronomía. (Foto: Cortesía MasterChef). (JANTONIO FLORES)

En MasterChef Celebrity, Zahie Téllez no es la única que no estudió gastronomía, debido a que el chef Adrián Herrera tampoco lo hizo, pues él cursó dos años de medicina y aprendió a cocinar de manera autodidacta.

Actualmente, es dueño de dos restaurantes, uno de ellos es Fonda San Francisco, el cual fue mencionado por la Guía Michelín en 2024 y dado que está a cargo de su cocina, es considerado un chef.