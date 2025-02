Jueces de MasterChef 2025: ¿Dónde están los restaurantes de Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera?

¿Estás listo para una nueva temporada de MasterChef Celebrity? Además de tener a increíbles invitados como la influencer Herly RG, Rafa Polinesio, quien ya estuvo en Exatlón, y al actor Luis Fernando Peña de Amarte Duele; estarán personajes muy queridos.

¡Sí! Hablamos de los chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, quienes serán los jueces de MasterChef Celebrity 2025, el reality show en donde diferentes famosos se enfrentarán a retos culinarios con el objetivo de llevarse un premio.

Los chefs 'Poncho' Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera vovlerán al reality show como los jueces. (Foto: Facebook MasterChef)

Pero más allá de los reflectores, algunos de los jueces de MasterChef México cuentan con sus propios restaurantes e incluso algunos han sido reconocidos con estrellas Michelín, un importante premio gastronómico.

Así que mientras esperamos a que dé inicio la nueva temporada del programa de televisión, te contamos todo sobre los restaurantes de los chefs de MasterChef Celebrity 2025.

¿Dónde está el restaurante del chef Herrera y cómo se llama?

Si has visto las diferentes temporadas del reality show, e incluso la edición pasada de MasterChef Celebrity, entonces sabes que uno de los jueces más exigentes es el chef Adrián Herrera.

Pero la exigencia que maneja dentro del reality show es la misma que ha demostrado tener con su propio negocio: la Fonda San Francisco, un negocio en donde se ofrecen platillos mexicanos, pero con un toque especial.

Pues según con sus redes sociales se trata de “alta cocina mexicana de autor”, por lo que es posible encontrar preparaciones como:

El chef Herrera ha abierto un par de restaurantes en Nuevo León, uno de ellos es la Fonda San Francisco. (Foto: Cuartoscuro / Facebook Fonda San Francisco).

Tostada huasteca con frijoles negros, ajonjolí, camarón seco, queso y aguacate: 40 pesos cada una.

Pipián negro, el cual es salteado de res con calabacitas, adobo de pepita de calabaza con chile pasilla y yerbas: 189 pesos.

Chicharrón de cachete de puerco en salsa roja: 185 pesos.

Asado de puerco de la Fonda: 175 pesos.

Tamal atropellado, hecho con carne seca guisada con chile, ajo y cebolla, en salsa de tomate y comino, acompañado por arroz: 70 pesos.

También se ofrecen postres como el flan de chocolate tabasqueño, por 75 pesos. El costo promedio es de 200 pesos por platillo. Cabe señalar que en 2024, este restaurante fue reconocido por la Guía Michelín.

El restaurante se encuentra ubicado en la calle Manuel González 115, Casco Urbano, Monterrey, Nuevo León. El horario de atención es lunes a sábado de 1:00 de la tarde a 11:00 de la noche.

¿Cuáles son los restaurantes del chef ‘Poncho’ Cadena?

Uno de los chefs con más negocios es Alfonso, ‘Poncho, Cadena, quien recientemente anunció su compromiso con la cantante Litzy, ya que él cuenta con tres restaurantes al momento.

La leche

La Leche es un lujoso restaurante ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco. El chef Poncho Cadena forma parte de este negocio junto a su familia y vende todo tipo de platillos, desde cortes de carne, pato, pollo y hasta preparaciones con mariscos.

Un dato a resaltar de este lugar es que La Leche fue el restaurante en donde secuestraron a Iván Archivaldo Guzmán, el hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mientras celebraba un cumpleaños en 2016.

La Leche, el restaurante donde acudió a cenar Iván Archivaldo Guzmán. (Foto: Facebook / La Leche).

Los precios de este restaurante, caracterizado por su decoración minimalista en tonos blancos, son más elevados, ya que incluso cuenta con un menú de degustación en mil 870 pesos y si lo quieres acompañar con bebidas, entonces aumenta a 2 mil 585 pesos con 7 platillos.

El consumo promedio por preparación en La Leche es de 560 pesos, aunque algunos platillos, como el filete de cabrería, cuestan hasta mil 210 pesos. Este lugar se encuentra ubicado en el kilómetro 2.5, bulevar Francisco Medina Ascencio, Las Glorias, Puerto Vallarta, Jalisco.

Carbón Cabrón

¡Claro que la carnita asada no puede faltar! Carbón Cabrón es un restaurante del chef ‘Poncho’ Cadena. Este también fue reconocido por la Guía Michelín en 2024 y se especializa en la venta de cortes.

De acuerdo con la página del restaurante, en este lugar toda la magia ocurre alrededor de la parrilla, ya que es en esta donde se cocinan las proteínas para darles un ligero y fino sabor ahumado.

El chef Poncho Cadena, uno de los tres jueces de MasterChef Celebrity, tiene restaurantes en diferentes puntos del país. (Foto: Instagram / @carboncabronmx).

En el menú se pueden encontrar preparaciones con vegetales, betabel, tomate y elote; así como pescados y mariscos, mollejas y cortes de carne. El precio va de los 290 pesos por los vegetales hasta mil 990 pesos por los cortes.

Este restaurante se encuentra ubicado en Carretera Transpeninsular kilómetro 24.5, Cerro Colorado, San José del Cabo, Baja California Sur. Este abre de lunes a domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche.

Hueso

En este tercer negocio, el chef ‘Poncho’ Cadena es el cofundador y líder visionario. Hueso no tiene un menú fijo, ya que este se actualiza diariamente, por lo que las preparaciones cambiarán según la fecha que elijas para ir.

Para ello, debes hacer una reservación en el sitio web del establecimiento. Hueso, el ‘taller del chef Poncho Cadena’, se encuentra ubicado en la calle Efraín González Luna 2061, colonia Americana, Obrera, Guadalajara, Jalisco.

Hueso solo abre de martes a sábado de 7:30 de la noche a una de la mañana, por lo que se trata de una opción de restaurante para ir a cenar.

¿La chef Zahie Téllez tiene restaurantes?

La chef Zahie Téllez, quien es economista y politóloga, además de cocinera, cuenta con casi 20 años de experiencia en la gastronomía. Ella llegó a abrir un establecimiento en 2014.

Este se encontraba ubicado en el Mercado Roma y llevaba por nombre José Guadalupe Platos de Cuchara; sin embargo, cerró y desde entonces se desconoce si la chef cuenta con algunos otros restaurantes.

Zahie Téllez ha sido jurado de 'MasterChef Celebrity', con Adrián Herrera y Alfonso Cadena Rubio. (Fotos: Facebook / Zahie Téllez).

Cabe señalar que en una entrevista con Siete Caníbales, ella compartió que su principal objetivo no es tener establecimientos de comida: “no me da curiosidad tener un negocio, porque tengo la libertad de conocer el mundo. Cuando quiero cocinar me invento, busco a mis amigas y me voy a cocinar con ellas”.