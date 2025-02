¿Cuál es la historia de ‘Mar and Sea’, restaurante del que Iván Archivaldo Guzmán escapó vestido de mesero?

Los platillos de ‘Mar and Sea’ cuentan con una gran variedad de precios, ya que estos van de los mil 500 pesos hasta los 139 pesos. (Foto: Especial El Financiero)

En México existen una gran cantidad de restaurantes icónicos como The Palm, lugar visitado por Alejandro Gertz Manero, San Ángel Inn, uno de los favoritos de los políticos, o El Cardenal, que solía frecuentar Andrés Manuel López Obrador.

Pero, sin duda, uno de los que tiene una de las historias más increíbles es el restaurante de mariscos Mar and Sea, uno de los ‘favoritos’ del Cartel de Sinaloa, ya que este incluso fue visitado por Emma Coronel, quien fue pareja de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El nombre de este restaurante ha vuelto a las tendencias, luego de la captura de ‘El 200′, jefe de seguridad personal de ‘Los Chapitos’, ya que ‘Mar and Sea’ también es el lugar del cual Iván Archivaldo Guzmán escapó, presuntamente, vestido como mesero.

Además de todas las insólitas anécdotas con las que cuenta, este restaurante también tiene una interesante historia de su origen, ya que esta se relaciona directamente con Juan Sigfrido Millán Lizarraga, exgobernador de Sinaloa.

¿Cuál es el origen de ‘Mar and Sea? Así nació el restaurante

El restaurante ‘Mar and Sea’ abrió sus puertas en 2001, esto quiere decir que lleva más de 20 años operando en Sinaloa. En su sitio web explican que al inicio este establecimiento era una franquicia.

Es así que no llevaba por nombre ‘Mar and Sea’, ya que formaba parte del grupo restaurantero El Farallón y originalmente le pertenecía a cinco empresarios; no obstante, decidieron ponerlo a la venta en 2013.

La compra fue hecha por tres socios, uno de los cuales ha sido identificado como Juan Sigfrido Millán Lizarraga, exgobernador de Sinaloa. Tras la venta, decidieron cambiar el nombre de esta franquicia al ya conocido ‘Mar and Sea’.

Desde ese momento, se comenzaron a realizar diferentes mejoras en el restaurante y se añadieron platillos de alta calidad, por lo que su menú también tuvo algunas modificaciones, de acuerdo con su sitio web.

Actualmente, Mar and Sea ofrece los clásicos tacos de camarón y hasta langostas. Además, cuenta con un ambiente relajado, por lo que se trata de un lugar adecuado para ir con familia y amigos e incluso para algunas reuniones de trabajo.

Este establecimiento también adicionó salones privados, con el objetivo de realizar algunos eventos especiales, de acuerdo con el restaurante.

¿Cómo fue el escape de Iván Archivaldo Guzmán de ‘Mar and Sea’?

Un año después de que este restaurante se puso a la venta, específicamente el 6 de febrero de 2014, el Ejército y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo en este lugar, debido a que se registró la presencia de personas armadas.

Entre este grupo se encontraba presente Iván Archivaldo Guzmán, el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien presuntamente tomó la decisión de ponerse un mandil como el de los meseros para poder escapar sin llamar la atención, de acuerdo con información del diario The Wall Street Journal.

Tras este movimiento, ‘El Chapito’ logró escapar y en ese momento, las autoridades solo pudieron asegurar cinco vehículos de lujo y cargadores útiles de rifles AK-47.

¿Cuánto cuesta comer en ‘Mar and Sea’, el restaurante del que escapó ‘El Chapito’?

Más allá del escape de Iván Archivaldo Guzmán, Mar and Sea es un lugar reconocido en Culiacán por sus deliciosos mariscos, ya que en su menú es posible encontrar desde ceviches y paltos fuertes hasta postres.

Si te preguntas cuánto cuesta comer en Mar and Sea, debes tener en mente que hay todo tipo de precios, pues van de los más accesibles como la tostada de camarón, la cual tiene un costo de 139 pesos hasta algunos más elevados como la langosta al gusto, pues esta tiene un precio de más de mil pesos.

Algunos de los platillos más destacados del menú son los siguientes:

Atún: 263 pesos

Callo de hacha con chile de árbol: 469 pesos

Camarón crudo: 263 pesos

Pescado: 273 pesos

Tostada de camarón: 139 pesos por unidad

Tostada de pescado: 147 pesos

Tostada de pulpo: 209 pesos

Aguachile de camarón: 263 pesos

Pizza personal de camarón: 239 pesos

Taco de camarón y diferentes especies de pescados: desde 79 hasta 150 pesos

Camarones a la diabla: 239 pesos

Pescado a la plancha: desde 309 pesos

Pescado Empanizado: de 313 a 473 pesos

Pescado Zarandeado: de 329 a 349 pesos

Langosta al gusto: Mil 457 pesos por kilo

Langostino al gusto: 483 pesos por kilo

Rollos de sushi de diferentes especialidades: desde 233 hasta 363 pesos por 10 piezas

Entre las bebidas se pueden encontrar latas de refresco, cervezas y hasta cocteles, los precios van de los 47 pesos a los 139 pesos; mientras que los postres tienen un costo de 149 pesos a 200 pesos.