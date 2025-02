La historia del restaurante de Paquita la del Barrio: ¿Qué pasó con ‘el lugar de los inútiles’ en la Guerrero?

Francisca Viveros Barradas murió a los 77 años en su casa en Veracruz, su tierra natal, lejos de su barrio en la colonia Guerrero (CDMX) el cual le dio su apodo y donde encontró la fama en un restaurante-bar que levantó de la nada en un terreno baldío de la calle Zarco: Casa Paquita, donde había antojitos mexicanos en un ambiente de cantina antigua llena de vitrales visitada incluso por Carlos Monsiváis.

En la década de los 70, la cantante Paquita la del Barrio y su hermana Viola Viveros fueron a la Ciudad de México a probar suerte, conformaron el dueto Las Golondrinas y daban show en el restaurante La Fogata Norteña, donde la intérprete del éxito ‘Rata de dos patas’ conoció a su segundo esposo (Alfonso Martínez) cuando él se escapó sin pagarle las canciones que le pidió y luego la buscó.

Sin embargo, Viola recibió una propuesta para irse de gira como solista y Francisca se alejó de la música: “Se fue, me dejó sola, sentí feo, no te voy a decir que no”, relató la intérprete al programa Suelta la sopa en 2017, “no me gustaba (cantar sola), era yo muy penosa”.

En esos días, el esposo de Paquita la del barrio también se quedó sin trabajo, mientras buscaba un nuevo empleo como mesero, se asoció con una persona que le propuso hacer banquetes, “ahí le entré yo“, relató la cantante.

Casa Paquita en una imagen de 2008. (Foto: Google Maps).

¿Cómo nació el restaurante de Paquita la del Barrio?

La intérprete comenzó a vender comida en la calle Sol, a la vuelta de Zarco: “Nos pusimos a hacer barbacoa y así estuvimos cierto tiempo hasta que le dije a mi esposo ‘sabes qué, este trabajo no me gusta, es muy sucio, vamos a hacer otra comida’”

Paquita se dedicó a hacer banquetes en un departamento que rentaba en la calle Zarco, en la Guerrero, y un día vio un terreno baldío, donde se reencontró con su ilusión de cantar, relató Francisco Torres, representante de Paquita, al programa Itinerario: “Dijo ‘¿y si me pongo a cantar?’ Entre lonas empezó su carrera como solista”.

Paquita la del Barrio comenzó su carrera como cantante en restaurantes. (Foto: Canal Once).

“Juntamos una lanita y de ahí sacamos para el terreno donde está Casa Paquita”, mencionó Francisca a Suelta la sopa.

En 1979, Casa Paquita ya no solo era un restaurante, también era un escenario donde Paquita inició como solista. En Historias engarzadas,Trinidad Gómez (amiga de la cantante) describe como un “lugar encantador” que recordaba a los años 50 y 60.

Para la década de los 80, con el negocio ya prosperando, el conductor Guillermo Ochoa la invitó a su programa de televisión porque era fan de su tema ‘Lámpara sin luz’.

En Casa Paquita, Francisca Viveros comenzó su carrera como solista. (Foto: Canal Once).

La popularidad tras salir en la tele fue tan inmediata que, al salir del estudio, comenzó a recibir felicitaciones en la calle y encontró una fila en Casa Paquita. “Ese día se acabó la comida, no había ni qué darles, pero la gente feliz”, rememoró sobre ese momento Paquita.

“En la Guerrero, Casa Paquita se volvió un obligado de la gente del barrio, rebasó las fronteras, venía mucha gente de fuera, muchos políticos, mucha gente del ámbito cultural, Carlos Monsiváis, alguna vez llegó a venir Botero. En el parteaguas de la carrera de Paquita, Casa Paquita le da la fama a Paquita”, relató Francisco Torres, quien también tiene un negocio de postres llamado El Rincón del inútil.

En Historias Engarzadas, el periodista Jesús Cisneros explica que a dicho lugar acudía la élite de Televisa, incluso Luis Miguel, con el tiempo se llenó de vitrales y fotografías de la intérprete.

Casa Paquita se volvió un destino obligado en la colonia Guerrero. (Foto: Canal Once).

¿Por qué cerró Casa Paquita?

Casa Paquita ya no está abierta al público, fue cerrado por las autoridades hace alrededor de 15 años y se renta para algunos eventos como filmaciones.

Esa fue una de las muchas tristezas de Paquita la del Barrio, quien en 2017 explicó a Suelta la sopa: “Me cerraron por ganas, yo tenía un arquitecto que me estaba trabajando y me dijo ‘si gusta, señora Paquita, el hermano del delegado es mi amigo, yo le arreglo eso’, le dije a la señora que venga y quería 200 mil pesos. Le dije ‘sabes qué, no quiero nada, déjelo cerrado. Los quemé públicamente y me cerraron”.

Casa Paquita cerró hace varios años. (Foto: Google Maps).

Paquita quiso resolver los problemas del lugar, además, lo remodeló y amplió tras comprar el terreno de atrás.

En 2018, la cantante mencionó a De primera mano que compró mesas y sillas para la reapertura y solo le faltaban los permisos: “Me ha costado muchas lágrimas, mucho mi negocio, empecé de la nada, le di trabajo a mucha gente”.

Sin embargo, no vivió para cantar de nuevo en el lugar donde nació su leyenda. Según Maxine Woodside, la última vez que platicó con Paquita al respecto, ella le dijo que el delegado le pedía cinco millones de pesos para reabrir y no tenía esa cantidad.

¿Dónde está el restaurante de Paquita la del Barrio?

Aunque ya no funciona como restaurante, el inmueble está en la calle Zarco 202 en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc (Ciudad de México).