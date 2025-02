Así fueron los últimos días de Paquita la del Barrio: Un esperado regreso y un dueto con Yuri

Paquita la del Barrio murió a los 77 años luego de padecer un infarto, informó el representante de la cantante de ‘Rata de dos patas’ quien también compartió cómo fueron los últimos días de la ‘Reina del Pueblo’.

Paquita la del Barrio tuvo diferentes enfermedades y padecimientos como problemas en la ciática que le causaron problemas de movilidad.

La intérprete de ‘Me saludas a la tuya’ estaba en recuperación y preparada para regresar a los escenarios, así fueron los últimos días de la artista.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años. (Foto: El Financiero / Cuartoscuro ) (El Financiero / Cuartoscuro)

¿Cómo fueron los últimos días de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio acudió a Veracruz para una revisión de rutina, sin embargo, se quedó en su casa para estar al cuidado de su hermana Viola, contó su mánager el pasado 16 de enero.

‘Paquito’, representante de la cantante de ‘Rata de dos patas’ contó los últimos días de la artista mexicana en este inmueble en su natal Veracruz.

“Estaba lista para volver, teníamos que arrancar el carnaval aquí en Veracruz, la fecha en el Auditorio Nacional, teníamos ese compromiso de que el público la estaba esperando (..) Yo hablé con ella el sábado y muy preocupada me dijo que no podía caminar”, explicó el mánager de Paquita la del Barrio en una entrevista con Ventaneando este lunes.

El representante de la intérprete de ‘Tres veces te engañé’ consiguió animarla, además contó que su último día con vida fue una jornada' normal'.

Paquita, la del Barrio murió en Veracruz. (Foto: @paquitaoficialb).

“Le pedí no preocuparse y la traté de animar, le dije que no importaba si estaba sentada o no la gente iba a aplaudir y valorar su esfuerzo, logré motivarla, ayer fue un día normal, se bañó, comió, cenó, fue un día muy tranquilo, ya se podía parar, en estas dos semanas ya tenía más fuerza y estaba lista para volver a los escenarios (...) Quiero agradecer a su hermana Viola quien estuvo con ella desde diciembre,” continuó el mánager.

‘Paquito’ reveló más detalles acerca de la muerte de Paquita la del Barrio, esto fue lo que dijo:

“Esta semana se iba a regresar a Ciudad de México, pero hoy en la mañana nos hablaron para decirnos que no despertaba y estaba pálida, llamaron a una ambulancia y ya no había nada que hacer”, concluyó en la misma entrevista.

Paquita la del Barrio es conocida por canciones como 'Rata de dos patas' y 'Me saludas a la tuya'. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cuál fue la última canción de Paquita la del Barrio? Yuri asegura que fue un dueto con ella

La cantante Yuri estrenó su disco Yuri y sus amigos del regional mexicano, donde compartió un dueto con Paquita la del Barrio con el tema ‘Cheque en blanco’.

“Hice un dueto con ella, tuve gracias con ella porque era una señora un poco seria, pero yo logré conectar con Paquita, me hablaba de mujer a mujer (...) Ya estaba malita, así llegó a grabar, tenía poquito de que salió del hospital”, inició la intérprete de ‘La maldita primavera’ en una entrevista para Ventaneando.

“Grabamos abajo en su casa, le pedí que no se rajara, aunque me dijo que se sentía mal, pero me dio dos horas, comenzamos a trabajar y yo la dirigía, me confesó que no estaba bien y no podía caminar, a veces no sentía sus piernas, me contó cosas muy íntimas y la mandé al médico”, reveló Yuri en la misma charla.

“Esa fue la última vez que vi, fui muy afortunada de tener ese acercamiento y la oportunidad de tener un disco con ella”, finalizó la intérprete de ‘Detrás de mi ventana’.