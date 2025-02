‘Me estás oyendo, inútil’: ¿Quiénes fueron los maridos de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio murió a los 77 años, el fallecimiento se confirmó en su página oficial de Instagram en un comunicado posteado este lunes y a lo largo de su vida se casó en dos ocasiones y una de esas relaciones inspiró la canción ‘Rata de dos patas’.

Paquita la del Barrio es una de las cantantes mexicanas más populares gracias a éxitos como ‘Tres veces te engañé’ y ‘Me saludas a la tuya’.

‘Paquito’, mánager de la cantante, confirmó la muerte de la intérprete de ‘El consejo’ en una entrevista para el programa Sale el sol.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años.

¿Con quiénes se casó Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio se casó en dos ocasiones, una de ellas siendo menor de edad, pues la cantante tenía 16 años cuando contrajo matrimonio con Miguel Gerardo.

Ella contó que se embarazó de Miguel cuando todavía estaba casado con otra mujer, pero desconocía esa relación.

“Es el Tesorero de la Presidencia Municipal allá en Veracruz, tenía 16 años cuando me casé y me embaracé a los 18, supongo que me engañó, desgraciadamente lo mío fue muy rápido y me enamoré, no hubo tiempo para investigarlo”, contó la cantante Paquita la del Barrio en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino.

La apodada ‘Reina del barrio’ estuvo con él hasta que se mudó a la Ciudad de México para cumplir su sueño de ser una artista.

“A él lo cambiaron de trabajo, pero seguía con su esposa en Xalapa, yo lo seguí y todavía estuve un año con él mientras sabía de la otra relación, yo sufrí mucho, con hijos estuvo, pero, entonces eso me obligó a irme con él, después de un año me fui a la Ciudad de México y dejé a los dos niños con mi madre”, contó la famosa en la misma charla con Gustavo Adolfo Infante.

Paquita la del Barrio presentó problemas de salud y canceló su concierto en el Auditorio Nacional en el 2025. (Foto: Instagram @paquitaoficialb)

La historia de Paquita la del Barrio continúa con el matrimonio con Alfonso Martínez, a quien conoció en el restaurante La Fogata Norteña, sitio donde se presentaba junto a su hermana, con quien formó el dueto Las golondrinas.

“Él trabajaba conmigo, murió en 2001 de un problema de los riñones, pero lo perdoné antes de morir, el hombre este es tan bruto que al final me causó lástima (...) Estuvimos juntos más de 30 años, me embaracé de él en el 77 y me casé mucho después”, contó la artista en la misma charla publicada en 2022 quien explicó que Martínez era gerente del local.

“Mi marido no había llegado, ya eran tres días, pero no le pregunté porque ya sabía, lo vi entrar y le dije ‘me estás oyendo, inútil’ Ya no me volví a enamorar, de ahí para acá ya no, ni tiempo me da”, contó la cantante mexicana.

Paquita la del Barrio dedicaba ‘Rata de dos patas’ a Alfonso Martínez, su segundo matrimonio, luego de descubrir que también le era infiel con una amante.

Paquita la del Barrio es intérprete de 'Rata de dos patas'. (Foto: Instagram: @paquitaoficialb) (Instagram: @paquitaoficialb)

¿De qué murió Paquita la del Barrio?

El mánager de Paquita la del Barrio actualizaba el estado de salud de la artista, en el pasado aseguró que estaba deprimida por los problemas de movilidad que presentaba, sin embargo, esa fue la última noticia acerca de la salud de la cantante.

‘Paquito’ confirmó este 17 de febrero que la cantante murió a consecuencia de un infarto sufrido en casa de su hermana Viola donde vivió sus íltimos días.

“Nos hablaron a eso en la 8 de la mañana para decirnos que no despertaba, que la veían un poquito pálida y fue que les dijimos que le hablaran a la ambulancia, les dijeron que ya no había nada qué hacer", contó su representante quien aseguró que el funeral será privado.