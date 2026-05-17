¿Cómo y dónde votar en ‘MasterChef 24/7’? Paso a paso para apoyar a los participantes

Esta es la guía para votar en 'MasterChef 24/7'. (Foto: Créditos Cuartoscuro/ChatGPT/Ricardo Díaz El Financiero)

La cocina más famosa de México abre sus puertas una vez más con el estreno de MasterChef 24/7, una edición que promete cambiar la dinámica del programa gracias a la participación directa del público con sus votos.

Por primera vez, el reality implementó un sistema de votación gratuito que permite a los seguidores apoyar a los participantes favoritos y tener influencia en distintos momentos de la competencia. Los votos podrían ayudar a obtener beneficios o incluso mantenerse lejos de la eliminación.

Durante la transmisión de MasterChef 24/7 se anuncian los retos en los que la audiencia puede intervenir, aunque la decisión final sobre quién abandona la cocina seguirá estando en manos de los chefs jueces.

Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera regresan como jueces en la edición 2026 de 'MasterChef México 24/7'. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

Paso a paso para votar en ‘MasterChef 24/7’

Para participar en las votaciones es necesario ingresar al portal oficial del programa desde un dispositivo móvil con acceso a internet o escanear el código QR en la transmisión del reality.

Una vez dentro del sitio de MasterChef 24/7, aparece un muro con las fotografías y nombres de los participantes, además de la dinámica disponible en ese momento.

Estos son los pasos para emitir tu voto:

Entrar al portal oficial de votaciones. Revisar las dinámicas activas del día, ya que cambian constantemente. Seleccionar la votación disponible. Buscar a tu concursante favorito. Elegir al cocinero que deseas apoyar. Enviar tu voto para registrar la participación.

La producción explicó que es importante mantenerse atento a la apertura y cierre de las dinámicas, ya que las votaciones se renovarán semana tras semana, por ejemplo, durante el estreno se votó para otorgar 10 minutos más para cocinar a uno de los concursantes.

¿Qué ocurre cada día dentro de ‘MasterChef 24/7’?

La competencia tiene una dinámica estructurada por jornadas. Cada día hay retos y dinámicas distintas.

Lunes de caja misteriosa y Poder del Pin

La semana comienza con el tradicional reto de caja misteriosa. El ganador obtiene beneficios gracias al Poder del Pin y también se convierte en el primer capitán semanal.

Martes de beneficio y castigo

El segundo día está enfocado en la estrategia, con ventajas y consecuencias que impactan directamente en la competencia.

Miércoles de batallas por equipos

A mitad de semana llegan los retos grupales, donde los participantes cocinan para evitar portar el mandil negro.

Jueves de mandiles negros

Los concursantes con peor desempeño enfrentan la jornada más complicada hasta ese momento y quedan en riesgo de eliminación.

Viernes de reto de salvación

Ese día se disputa el reto de salvación para definir quiénes continúan dentro de la competencia. Además, el público puede votar para rescatar a uno de los cocineros en peligro.

Domingo de eliminación

La semana cierra con la gala de eliminación. Antes de la decisión final de los chefs, la audiencia tendrá nuevamente la oportunidad de salvar a uno de los participantes. Después de la degustación, uno de ellos abandonará la cocina de MasterChef 24/7.

Édgar Núñez es uno de los cuatro chefs maestros de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘MasterChef 24/7’?

El primer participante de MasterChef 24/7 confirmado para esta temporada es Julio Vázquez, influencer dedicado a compartir recetas y consejos culinarios en redes sociales.

El creador digital obtuvo su lugar en el programa luego de ganar el reto de influencers, dinámica en la que varios participantes permanecieron 24 horas dentro de la cocina mientras aprendían distintas preparaciones.

¿Dónde ver ‘MasterChef 24/7’?

La nueva temporada de MasterChef cuenta con transmisión multiplataforma para que el público pueda seguir la competencia en distintos dispositivos.

Las opciones disponibles son las siguientes: