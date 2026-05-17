¿Dónde ver la transmisión 24/7 de ‘MasterChef México 2026’?

'MasterChef México 2026' ahora es 24/7 y se transmite en vivo todo el día, mostrando en tiempo real la competencia, la convivencia y cada decisión dentro del reality. (Foto; IA Gemini / MasterChef México).

La cocina ya no se apaga. MasterChef 24/7 llega con una premisa clara: todo ocurre en tiempo real y nada queda fuera de cámara. Desde el primer corte de cuchillo hasta la tensión previa a un reto, la experiencia se abre completa para el espectador.

Así, el formato de MasterChef México 2026 da un giro para que ahora sí te metas hasta la cocina: desaparece la espera entre episodios grabados y aparece una transmisión continua que permite seguir la convivencia, las estrategias y las decisiones que moldean la competencia.

Transmisión oficial de ‘MasterChef 24/7’: Opciones de TV y en streaming

A partir del estreno de MasterChef 2026, este 17 de mayo, arranca una apuesta multiplataforma que combina televisión abierta y streaming.

La cobertura está diseñada para dos ritmos de consumo: el resumen televisivo y la experiencia total sin pausa.

TV abierta

Azteca Uno transmite de lunes a viernes programas en horario estelar con duración aproximada de dos horas, mientras que el domingo concentra la tensión en una emisión de eliminación de tres horas. Cada entrega ordena el día, selecciona los momentos clave y arma el relato de la competencia.

Streaming

Disney+ y la App TV Azteca En Vivo llevan el formato a su máxima expresión: señal continua las 24 horas. Aquí no hay cortes ni filtros narrativos; lo que ocurre en la cocina, en la convivencia y en la preparación se muestra tal cual, en tiempo real.

Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera regresan como jueces en la edición 2026 de MasterChef México 24/7. (Foto: Cortesía MasterChef). (J A FLORES)

Calendario semanal de ‘MasterChef 24/7’: ¿Qué pasa cada día en el reality?

La semana se cocina a fuego alto y cada jornada tiene un peso específico dentro de la competencia.

Lunes: Poder del PIN del Chef. La Caja Misteriosa marca el ritmo; quien destaca obtiene ventaja directa.

La Caja Misteriosa marca el ritmo; quien destaca obtiene ventaja directa. Martes: Beneficios y castigos. La presión sube y las decisiones reparten poder o complican el camino.

La presión sube y las decisiones reparten poder o complican el camino. Miércoles: Batalla por equipos. La cocina se divide, aparecen liderazgos y los errores se pagan caro.

La cocina se divide, aparecen liderazgos y los errores se pagan caro. Jueves: Delantales negros. El margen de error se reduce; los peores platos colocan a los concursantes al límite.

El margen de error se reduce; los peores platos colocan a los concursantes al límite. Viernes: Salvación. Última oportunidad para cambiar el destino antes del corte final.

Última oportunidad para cambiar el destino antes del corte final. Domingo: Eliminación. Un solo plato decide continuidad o salida.

La lógica es simple: cada día empuja la historia hacia adelante.

¿Cómo votar en ‘MasterChef 24/7’? Paso a paso

La audiencia deja de ser espectadora pasiva y entra al juego. Las votaciones no eliminan directamente, pero sí mueven piezas dentro de la semana.

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Revisa las dinámicas activas; cambian de forma constante.

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El impacto es concreto: las decisiones del público pueden inclinar ventajas, modificar retos y alterar el entorno competitivo antes del domingo.

El chef Édgar Núñez se sumó a la nueva temporada de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Chefs, Maestros del Fuego y conductores de ‘MasterChef México 2026’

La estructura del programa se sostiene en tres ejes: conducción, evaluación y formación.

Al frente está Claudia Lizaldi, quien asume la conducción y articula la narrativa en tiempo real, conectando lo que ocurre en la cocina con la audiencia.

En la evaluación aparecen Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, responsables de juzgar técnica, ejecución y criterio culinario. Sus decisiones marcan quién avanza y quién queda contra la pared.

El pulso formativo lo toman los llamados Maestros del Fuego: Lili Cuéllar, Isabel Carvajal, Edgar Núñez y Diego Niño. No están para observar, sino para intervenir. Imparten Masterclass diarias, corrigen procesos y transmiten técnica aplicable tanto para los concursantes como para quienes siguen la transmisión.

Lili Cuéllar trabaja desde la precisión de la repostería de diseño; Isabel Carvajal aterriza la cocina tradicional mexicana con enfoque internacional; Edgar Núñez lleva la lógica de la cocina vegetal mexicana; Diego Niño se mueve en la cocina de autor con producto de temporada. Cuatro perfiles, cuatro maneras de entender la cocina.

El ecosistema se completa con Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, encargados del contenido digital.