Durazo y Sheinbaum detonan inversión histórica de más de 10 mil mdp en carreteras para Sonora

Como parte de una visión integral para fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo económico del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destina una inversión histórica de 315 mil 331 millones de pesos dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera, de los cuales a más de 10 mil millones de pesos se destinarán para Sonora, destaco el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal, manifestó que en Sonora este año dio inicio un programa estatal de infraestructura carretera con una inversión sin precedentes de 10 mil 285 millones de pesos, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo económico en la entidad.

El gobernador Durazo, recordó que, para este año, se contemplan obras estratégicas como los libramientos de Navojoa y Nogales; la modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino; la carretera Guaymas-Chihuahua; Ímuris-Cananea; Sonoyta-Puerto Peñasco y Sonoyta-San Luis Río Colorado, además de proyectos clave en gestión como los libramientos de Caborca, Sonoyta y San Luis Río Colorado.

La carretera Hermosillo-Bahía de Kino se encuentra actualmente en proceso de modernización con un avance del 20 por ciento en su primera etapa y una inversión de 500 millones de pesos para intervenir 28 kilómetros, y a su vez, recientemente se dio inicio a la rehabilitación de la rúa Ímuris- Cananea con un recurso de 600 millones de pesos para la conservación del camino, acciones de bacheo, y mantenimiento en curvas, en beneficio del comercio, transportistas y viajeros que diariamente transitan por los puntos carreteros.

En la construcción del libramiento de Navojoa se invierten mil 500 millones de pesos en una longitud de 22.7 kilómetros, con el objetivo evitar el cruce de tráfico pesado por el centro de la ciudad. Diariamente circularán a través de esta rúa tres mil vehículos, de los cuales la mitad serán de carga pesada.

Adicionalmente, se harán trabajos de rehabilitación y bacheo en los tramos Federal 02 Janos-Agua Prieta, Federal 02 Agua Prieta-Ímuris, Federal 02 Altar-Sonoyta, Federal 02 Sonoyta-San Luis Río Colorado, Federal 08 Sonoyta-Puerto Peñasco, Federal 14 Hermosillo-Moctezuma, Federal 15 paso por Empalme ramal a Carbó, ramal a Benjamín Hill, ramal a San Ignacio; paso por Magdalena acceso a Nogales, Federal 16 Hermosillo-Yécora, y Federal 17 Moctezuma-Agua Prieta.

El gobernador Durazo Montaño resaltó que esta inversión se compone de recursos federales, estatales y privados, lo que refleja un esfuerzo conjunto para impulsar el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de oportunidades para las y los sonorenses.