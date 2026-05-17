Yeraldine Bonilla acusa a la Sedena de la designación de Gerardo Mérida como secretario de Seguridad

Yeraldine Bonilla, la gobernadora interina de Sinaloa, deslindó a Rubén Rocha Moya del nombramiento de Gerardo Mérida como secretario de Seguridad del estado, luego de que este se entregara a las autoridades estadounidenses que lo acusan por nexos con el crimen organizado.

La funcionaria señaló que fue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que se encargó del nombramiento de Mérida, acusado de presuntamente brindar información y operar a favor de Los Chapitos entre agosto de 2023 y diciembre de 2024.

“No fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, lo que envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del Estado”, declaró Yeraldine Bonilla a medios locales.

Esta situación, según la gobernadora, no afecta al estado debido a que el exfuncionario no tiene relación con el Gobierno, y aseguró que seguirá trabajando en beneficio de los sinaloenses, además de que negó tener más información sobre nuevas acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.

Además, la gobernadora de Sinaloa aclaró que no ha tenido comunicación adicional con Rubén Rocha Moya tras darse a conocer la entrega a Estados Unidos de Gerardo Mérida, quien el pasado 6 de mayo había tramitado un amparo para no ser detenido.

Gerardo Mérida: ¿Quién es y cuáles son sus acusaciones?

Gerardo Mérida Sánchez es un general en retiro, acusado junto con otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra además de un doctorado en Derecho y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional.

Luego de años en el Ejército, con experiencia en áreas de inteligencia y operaciones de seguridad nacional, además de haber sido director de la Escuela Militar de Inteligencia, fue nombrado secretario de Seguridad en Sinaloa, con el gobierno de Rubén Rocha Moya ya iniciado.

En diciembre de 2024, Gerardo Mérida renunció a la Secretaría de Seguridad mientras Sinaloa vivía los primeros meses de la guerra entre Los Chapitos y ‘La Mayiza’, esto tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada el 25 de julio de ese mismo año, en lo que habría sido una ‘traición’ planeada por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.