Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 14 de mayo desde Palacio Nacional.

Podría referirse a los avances de la investigación sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una carpeta de investigación contra la Fiscalía de la entidad por presuntamente invadir una competencia federal.

Sigue todos los detalles de la mañanera en El Financiero.

¿Qué sucedió en la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum el 13 de mayo?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a los reportajes que señalan que elementos de la CIA operan dentro de México y realizan asesinatos de presuntos miembros del crimen organizado.

Rechazó la versión difundida por dos medios estadounidenses sobre presencia de agentes de la CIA. Calificó las publicaciones de sensacionalistas y que eran a modo de justificar la participación de agentes extranjeros en un operativo en Chihuahua.

Además, presentó el prototipo del vehículo eléctrico diseñado y ensamblado en México, Olinia. Se confirmó que su presentación será el 7 de junio; no podrá superar los 50 kilómetros por hora y se prepara la regulación para el día que salga al público por un valor que ronda entre los 90 y 150 mil pesos.

Por último, negó que su gobierno tenga información sobre el diálogo que mantienen Los Chapitos con las autoridades estadounidenses con el fin de llegar a un acuerdo para entregarse, luego de los diversos reportes que sugieren que tienen más de un año de entendimiento y están a la espera de conocer cómo se desarrolla el judicial de Ovidio y Jesús Guzmán.