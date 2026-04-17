Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, se enoja por pregunta de reportera sobre agua sucia

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, respondió de mala manera a una reportera, quien le preguntó sobre fallas en servicios públicos en el municipio, como la llegada de agua sucia por las tuberías.

“Este es un tema bien trillado, ya fue aclarado por el gobernador. ¿Qué te puedo decir? Tú estás en el medio, tú sabes, se están tomando medidas. Ya párenle, párele mijita. Puras preguntas que tienen jiribilla. No me interesa contestar las preguntas”, apuntó de acuerdo con videos compartidos por medios locales.

Luego del incidente, este viernes por la tarde Frangie publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, donde ofreció una disculpa a la periodista.

“Te ofrezco una sincera disculpa por la indebida forma en que respondí a tus preguntas. Tienes mi respeto a tu trabajo profesional como periodista”, apuntó.

Juan José Frangie es presidente municipal de Zapopan y milita en el partido Movimiento Ciudadano (MC).

De acuerdo con periodistas locales, habitantes de colonias en el Área Metropolitana de Guadalajara y Zapopan han reportado desde febrero pasado que a sus viviendas llega agua sucia. El líquido es color café o negro, y tiene mal olor.

El 25 de marzo pasado, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa Jalisco) informó que tomó medidas ante las condiciones de color y olor del agua en decenas de colonia donde tiene cobertura. Así, inició un plan de limpieza de tanques de almacenamiento y sistemas de distribución.

Al respecto de la disculpa de Juan José Frangie, la periodista Isaura López Villalobos apuntó que una disculpa escrita es insuficiente, pues el incidente ocurrió en público y se realizó desde el poder.

“La ofensa y el trato denostativo, no se limita a Isaura López Villalobos (…) La forma en que se respondió -alcalde de Zapopan, Juan José Frangie- no solo fue denostativa hacia mi labor como periodista, sino que impacta al gremio periodístico de Jalisco y al derecho de la ciudadanía a estar informada”, comentó.

Asimismo, la reportera puntualizó que este tipo de tratos por parte de una persona en posición de poder, en este caso un alcalde, con frases como “mijita” implica la infantilización de las mujeres y reproduce estereotipos que colocan a las mujeres en una relación de subordinación.